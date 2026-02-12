Registrado un seísmo de magnitud 3,2 con epicentro en Partaloa sentido en otras ocho localidades de Almería

Terremoto con epicentro en Partaloa (Almería). - IGN

ALMERÍA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 3,2 y con epicentro en Partaloa (Almería) que se ha dejado sentir pasadas las 10.00 horas de este jueves, aunque de forma débil, en otras ocho localidades de la comarca del Valle del Almanzora.

El temblor, que se ha dado de forma superficial, ha quedado registrado a las 10.05 horas al suroeste del municipio, muy cerca del límite con la localidad de Fines, donde se ha percibido especialmente en la zona de la Cañada de las Cruces, según informa el IGN.

Asimismo, el seísmo también se ha notado entre algunos vecinos de Oria, Purchena, Albox, Cantoria, Macael, Olula del Río y Tíjola, conforme a la revisión de datos realizada por el órgano autónomo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.