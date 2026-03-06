La Reina Letizia visitará la Estación Experimental de Las Palmerillas en El Ejido (Almería) por su 50 aniversario

Una jornada en la Estación Experimental Las Palmerillas de Cajamar, en El Ejido (Almería). - CAJAMAR

La Reina Letizia va a visitar el próximo martes, 10 de marzo, la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas en El Ejido (Almería) con motivo del 50 aniversario de la puesta de su Ecosistema de Innovación Agroalimentaria, que le ha convertido en referente del sector.

Según ha informado la entidad, doña Letizia conocerá de primera mano la labor desarrollada en innovación, generación y transferencia de conocimiento al sector agroalimentario almeriense y español a través del recorrido por las instalaciones.

Acompañarán a la Reina el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; miembros del Consejo Rector de Cajamar; el director general de Estrategia Corporativa, Manuel Villegas; el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario, Roberto García Torrente, directivos y autoridades, así como los profesionales de la estación.

Durante la visita se detallarán algunas de las investigaciones nacionales e internacionales que se están realizando para que los cultivos sean más eficientes y sostenibles, y colaborar en el reto de alimentar a más de 9.000 millones de personas en 2050 con una alimentación más sana y de mejor calidad.