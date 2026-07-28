Rescatada en helicóptero en Las Salinas (Almería) una joven que no podía volver a la orilla en su tabla de paddle surf

Archivo - Helicóptero Helimer 221 de Salvamento Marítimo. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ALMERÍA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero de Salvamento Marítimo ha rescatado este lunes a una joven que se encontraba con una tabla de paddle surf frente a la playa de Las Salinas, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), y que tenía problemas para regresar a la costa.

Según ha informado el organismo, el aviso se recibió desde tierra al advertirse que la joven no podía alcanzar la orilla por sus propios medios.

Hasta la zona se desplazó el helicóptero Helimer 221, que se encontraba en las inmediaciones porque realizaba un ejercicio en Carboneras. La aeronave rescató a la joven y la trasladó hasta el aeropuerto de Almería.