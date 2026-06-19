Rescatan el cadáver de un varón localizado al mediodía en una cala de Mojácar (Almería)

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ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han rescatado el cadáver de un varón que ha sido localizado por un alertante alrededor del mediodía en la Cala de la Granatilla de Mojácar (Almería), si bien el cuerpo no ha podido ser recuperado hasta bien entrada la tarde por las dificultades para acceder al lugar en el que se encontraba.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 han trasladado que ha sido un particular quien ha avisado de la aparición de la víctima, por lo que se ha dado aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local de Mojácar y a los servicios sanitarios del 061

Fueron los propios agentes de la Guardia Civil quienes solicitaron la presencia de un equipo médico para certificar el fallecimiento del hombre, cuyo cadáver ha tenido que ser recuperado mediante medios aéreos, según han añadido a Europa Press fuentes de la investigación. Se investiga el origen del cadáver.