Rescatan en helicóptero a un senderista herido tras caer por un desnivel de tres metros en Vélez-Rubio (Almería)

Helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil utilizado en el rescate del senderista en Vélez-Rubio (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un senderista herido tras sufrir una caída por un desnivel de tres metros en una zona de difícil acceso del término municipal de Vélez-Rubio (Almería), en una intervención en la que ha sido necesario activar un helicóptero del Servicio Aéreo (SAER) y al Grupo Especial de Montaña (Greim) de la Comandancia de Granada.

Según ha informado la Comandancia en una nota, el aviso se recibió sobre las 12,00 horas de este martes a través del Servicio de Emergencias 112, que facilitó las coordenadas del accidente al Centro de Mando y Coordinación de Servicios (062). Hasta el lugar se desplazaron patrullas terrestres de la Guardia Civil, Bomberos del Levante y efectivos de Protección Civil.

Una vez en la zona, los agentes comprobaron que el senderista presentaba una posible fractura de tobillo y, ante la dificultad del terreno, se determinó que la forma más segura de realizar la evacuación era por vía aérea.

Como resultado de la actuación, sobre las 15,15 horas se logró llevar a cabo con éxito el rescate y la posterior evacuación del herido en el propio helicóptero de la Guardia Civil hasta el Hospital Público Comarcal de Huércal-Overa (Almería).

Desde el Instituto Armado se recomienda ser consciente de las capacidades propias antes de realizar actividades que requieren cierta preparación, planificar previamente la ruta teniendo en cuenta su dificultad, ir siempre acompañado o informar de la ruta y horarios previstos, utilizar vestimenta y calzado adecuados y asegurarse de llevar el teléfono móvil con batería suficiente, así como tener a mano los teléfonos de emergencias 112 y 062.