Rescatan a un hombre fallecido tras caer su coche a una acequia sin agua en Oria (Almería)

Archivo - Bomberos del Levante Almeriense. - 112 - Archivo

ALMERÍA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio del Levante Almeriense han rescatado el cuerpo sin vida de un hombre cuyo vehículo se ha salido de la vía en la calle Cuesta de los Molinos, en el municipio de Oria, donde ha caído a una acequia sin agua.

Según ha informado el 112 en un comunicado, el teléfono de emergencias ha atendido a las 12,40 horas un aviso de los servicios sanitarios que reclamaban la presencia de los bomberos en la zona y hasta allí se han desplazado efectivos del parque de Albox junto a agentes de la Guardia Civil.

Posteriormente, los bomberos han señalado que han rescatado el cuerpo sin vida del ocupante del vehículo, sin que por el momento haya más información sobre las circunstancias en las que se ha producido el suceso.