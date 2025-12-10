Rescatan a un hombre herido de 65 años tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso en Níjar (Almería)

Agentes de la Guardia Civil y bomberos trasladan al senderista herido desde la zona de Loma Pelada, en Cala Higuera-Níjar (Alemría). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un senderista de 65 años en Loma Pelada, en Cala Higuera-Níjar (Almería), después de que sufriera una caída en un punto de difícil acceso el pasado día 7 de diciembre, lo que obligó a activar un operativo en el que intervinieron bomberos y servicios sanitarios ante la imposibilidad del afectado de desplazarse por sus propios medios.

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, el Centro Operativo de Servicios recibió el aviso a las 15,15 horas, momento en el que se alertó de que un varón requería asistencia médica. Una patrulla desplazada a la zona localizó al herido, que presentaba una "fractura abierta en el tobillo, sin sangrado abundante". Debido a la "peligrosidad del terreno" se solicitó la presencia de bomberos y de una ambulancia.

El afectado se encontraba en la parte superior de Loma Pelada, muy próxima al mirador, con riesgo en el descenso. Ante la imposibilidad de trasladarlo por sus propios medios, se coordinó una "evacuación segura" con la llegada de un equipo de bomberos y de los sanitarios desplazados en la ambulancia. Los bomberos efectuaron la estabilización del herido y, junto con los agentes de la Guardia Civil, realizaron el traslado manual hasta la ambulancia.

A las 18,45 horas se completó la evacuación y posterior traslado al Hospital de Torrecárdenas para su asistencia médica, después de superar las dificultades derivadas del estado del afectado y del terreno escarpado.