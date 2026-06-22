Rescatan en el mar tras huir nadando de la Policía a un hombre acusado de una agresión sexual en Almería

Rescate en el mar del hombre detenido por agredir sexualmente a una mujer en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha rescatado del mar y detenido a un hombre de 21 años como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones tras supuestamente haber atacado a una mujer de 44 años en un estacionamiento de autocaravanas situado junto a la desembocadura del río Andarax, en Almería, y haber huido hasta introducirse unos cien metros mar adentro, donde comenzó a hundirse.

Los hechos se produjeron sobre las 17,30 horas del pasado domingo, cuando la víctima se encontraba en el interior de su autocaravana y el hombre logró acceder al vehículo, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado. Para ello, se valió de una navaja y un palo.

Un ciudadano que se encontraba en las inmediaciones escuchó los gritos de la mujer, observó al presunto agresor semidesnudo de cintura para abajo sobre la víctima y comenzó a tocar repetidamente el claxon de su vehículo para interrumpir la agresión y alertar a otras personas, lo que permitió evitar la penetración, según han precisado fuentes policiales.

Ante su presencia, el hombre abandonó a la mujer, huyó a la carrera y se ocultó entre la maleza próxima al estacionamiento. El ciudadano llamó inmediatamente a la Policía Nacional y facilitó una descripción del autor y de lo sucedido.

Las primeras patrullas llegaron al lugar en cuestión de dos minutos y encontraron a la víctima con distintas lesiones repartidas por todo el cuerpo. La mujer fue asistida inicialmente por los servicios sanitarios en el mismo lugar y trasladada posteriormente al Hospital Materno Infantil de Almería, donde se activó el protocolo de actuación ante agresiones sexuales con intervención de los servicios de Medicina Forense y Ginecología.

La Policía Nacional también ha indicado que la víctima fue atendida y trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas tras la agresión, y que evoluciona de las lesiones sufridas.

Los agentes acordonaron la zona para preservar los vestigios existentes y solicitaron la presencia de especialistas de Policía Científica, que realizaron la correspondiente inspección técnico-policial.

RESCATE EN EL MAR

Mientras parte de los agentes atendía a la mujer, uno de los policías localizó al sospechoso oculto en una zona de vegetación próxima al estacionamiento. Al detectar la presencia policial, el hombre emprendió la huida hasta introducirse en el mar.

Pese al "fuerte viento y al considerable oleaje", el sospechoso siguió hasta situarse a unos cien metros de la orilla. Los policías observaron entonces que tenía "serias dificultades para mantenerse a flote" y que comenzaba a hundirse con "claros síntomas de agotamiento".

Ante el peligro inmediato para su vida, cinco agentes se introdujeron en el agua para rescatarlo a nado. El rescate se complicó por el estado de la mar y por la incapacidad del hombre para colaborar debido a su estado de semiinconsciencia, si bien los policías lograron llevarlo hasta la orilla.

Una vez en tierra, los agentes lo colocaron en posición lateral de seguridad hasta que expulsó una "importante cantidad de agua" y recuperó progresivamente la respiración. Los cinco policías que participaron directamente en el rescate tuvieron que recibir posteriormente asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante la intervención en el mar.

Una vez estabilizado, el varón fue detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones. También fue trasladado a un centro sanitario para ser examinado por el estado físico que presentaba.