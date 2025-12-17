Rescatan a una mujer semiinconsciente y con quemaduras del incendio de una vivienda en Huércal-Overa (Almería)

Los servicios de emergencias atienden a una mujer que quedó atrapada en el incendio de una vivienda de Huércal-Overa (Almería). - BOMBEROS DEL LEVANTE

ALMERÍA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Levante han rescatado a una mujer semiinconsciente y con quemaduras que había quedado atrapada bajo una estantería durante el incendio de una vivienda en un bloque de cuatro plantas de la calle Pedro Mena Mula de Huércal-Overa (Almería).

Según han informado desde el cuerpo antiincendios, fue minutos después de las 16,00 horas de este miércoles cuando se recibió un aviso por parte del servicio unificado de emergencias 112 que alertaba de las llamas en la segunda planta del referido inmueble.

Hacia el lugar han desplazado dotaciones del parque de Huércal-Overa, del parque Albox y el sargento del parque de Turre, quienes a su llegada hallaron a agentes de Guardia Civil y Policía Local incapaces de acceder al inmueble debido a la gran carga térmica que había en el pasillo.

Los bomberos montaron la instalación de agua y procedieron a la entrada de la vivienda para extinguir el fuego al tiempo que se revisaban las habitaciones. Fue entonces cuando percibieron un "ruido de fondo" que, tras parar momentáneamente la extinción, distinguieron como una voz humana.

Así, los bomberos localizaron a mujer tirada en el suelo de la vivienda con una estantería de madera encima, a la que cubrieron con una capucha de rescate para facilitarle la respiración antes de proceder a su extracción de la vivienda.

La perjudicada mostraba síntomas de intoxicación por inhalación de humo y diversas quemaduras. Fuera el edificio se le practicaron los primeros auxilios con administración de oxígeno a la espera de que llegaran los servicios sanitarios del Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa.

De otro lado, una vez extinguido el incendio se procedió a la ventilación de las zonas comunes del edificio para el posterior acceso por parte del resto de los vecinos, entre los que no hubo heridos. Por el momento, se desconocen las causas de incendio.