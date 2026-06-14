Restricciones de tráfico en Agua Amarga y Las Negras (Níjar): fechas, calles afectadas y videovigilancia en verano

Uno de los carteles informativos sobre las restricciones al tráfico. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los núcleos urbanos de Agua Amarga y Las Negras, en el municipio de Níjar (Almería), volverán a aplicar restricciones al tráfico durante los meses de verano, y como las zonas afectadas estarán además sometidas a videovigilancia. Ante esta medida, tanto residentes como visitantes buscan conocer el alcance de las limitaciones y el periodo durante el que permanecerán vigentes.

En concreto, las restricciones de circulación permanecerán en vigor hasta el 15 de septiembre en determinadas plazas y calles de ambos núcleos urbanos, según ha informado el Ayuntamiento de Níjar en un vídeo difundido en sus redes sociales y consultado por Europa Press.

En Agua Amarga, el acceso a las calles Ensenada y Ferrocarril Minero estará limitado entre las 12,00 del mediodía y las 2,00 horas. Podrán acceder los residentes y los clientes de alojamientos turísticos. Aquellos que no dispongan de garaje tendrán un tiempo máximo de permanencia de 20 minutos, mientras que los residentes con vado podrán acceder sin limitación horaria.

En Las Negras, la calle Bahía de Las Negras estará restringida de 13,00 a 17,00 horas y de 20,00 horas a la medianoche, con excepción de los residentes. Por su parte, la Plaza del Mar permanecerá cerrada al tráfico de 10,00 a 21,00 horas, sin acceso incluso para vehículos con remolque destinados al canal náutico, con el objetivo de garantizar un espacio seguro para los peatones.

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA?

Las zonas afectadas contarán con sistemas de videovigilancia en puntos estratégicos de ambos enclaves costeros. Estos dispositivos permitirán controlar el correcto cumplimiento de las restricciones de tráfico.

Del mismo modo, se ha establecido una "lista blanca" de acceso a estas zonas, que incluye a los residentes con plaza de garaje, las personas con discapacidad que hagan uso de aparcamientos reservados y los turistas alojados en establecimientos hoteleros.

Estas restricciones, establecidas para franjas horarias concretas, tienen como objetivo impulsar la peatonalización de ambos núcleos costeros, mejorando la movilidad durante los meses estivales, cuando la afluencia de residentes y turistas aumenta de forma considerable. Asimismo, se busca favorecer la dinamización comercial de ambas localidades, potenciar su embellecimiento y atractivo turístico, e incrementar la seguridad vial.