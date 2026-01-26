Retiran más de 25.000 kilos de residuos en un operativo extraordinario de limpieza en el Barranco Caballar de Almería

Los concejales Antonio Urdiales y Óscar Bleda supervisan el operativo extraordinario de limpieza en el Barranco Caballar, en el barrio de Pescadería, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, ha activado un nuevo operativo extraordinario de limpieza en el Barranco Caballar, en el barrio de Pescadería, donde se prevé la retirada de más de 25.000 kilos de residuos depositados de forma indiscriminada.

Esta actuación se enmarca en las labores especiales que el Consistorio lleva a cabo de forma periódica en distintos puntos de la ciudad para reforzar los servicios ordinarios de limpieza, y se centra en la retirada de basura y residuos voluminosos acumulados en este y otros enclaves.

Los trabajos de este operativo se extenderán también a zonas colindantes, concretamente hacia la calle Chamberí, según ha informado el Consistorio en una nota.

Los concejales de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, y de Integración Social, Programas, Participación, Distritos y Juventud, Óscar Bleda, han supervisado este lunes el desarrollo del operativo, en el que, junto al personal del servicio de limpieza, han participado miembros del equipo Eracis del barrio y representantes vecinales, dentro de un esfuerzo "transversal" que ha incidido también en la concienciación y sensibilización para un mejor mantenimiento de la zona con la colaboración de los vecinos.

En este sentido, Urdiales ha subrayado el carácter "extraordinario" de una actuación que, "pese a no ser puntual, lamentablemente se ha convertido en habitual debido a los reiterados vertidos incívicos que se producen en esta zona".

Además, ha recordado que durante el pasado año se retiraron más de 40 toneladas de residuos en operativos similares en el Barranco Caballar, cifrando en 42.420 kilos la cantidad recogida únicamente en 2025 como consecuencia de vertidos incontrolados. "Se trata de residuos que nunca deberían encontrarse en estos espacios y cuya retirada supone un importante esfuerzo de medios humanos y materiales", ha señalado.

El edil ha insistido en que este tipo de comportamientos están sancionados por la ordenanza municipal, con multas que pueden alcanzar los 750 euros, y ha apelado de nuevo a "la colaboración ciudadana para evitar que estos espacios vuelvan a degradarse tras las labores de limpieza".

"El Ayuntamiento va a devolver este entorno a unas condiciones dignas, de salubridad y de seguridad, teniendo en cuenta además que puede verse afectado por lluvias intensas", ha explicado Urdiales, quien ha reconocido que, "pese al control existente y a la prohibición expresa, continúan acumulándose residuos voluminosos y escombros, lo que dificulta enormemente las tareas de mantenimiento".

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética ha reafirmado el compromiso municipal de "seguir actuando en estas zonas y promover una mayor concienciación cívica".

"Tan importante es hacer un buen uso de los contenedores y del reciclaje como utilizar correctamente recursos municipales como el Punto Limpio del Sector 20 de El Puche, un servicio gratuito que es ejemplo de recogida selectiva responsable y una alternativa real para evitar estos vertidos que perjudican la imagen de la ciudad y ponen en riesgo la salud y la seguridad de vecinos y trabajadores", ha sentenciado.

Estos trabajos se suman a los realizados recientemente en el barrio de Los Almendros, donde operarios municipales retiraron más de 28.500 kilos de basura de todo tipo acumulada en distintos solares.

Esta labor de limpieza se complementa con las actuaciones de concienciación social que el Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha y que prevé intensificar para evitar que estas zonas "se conviertan en vertederos incontrolados de forma continuada".