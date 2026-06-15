El retrato de Fernández-Pacheco luce desde este lunes en la Galería de Alcaldes y Alcaldesas del Ayuntamiento de Almería

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el exalcalde Ramón Fernández-Pacheco, ante el retrato incorporado a la Galería de Alcaldes y Alcaldesas. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha incorporado el retrato de Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de la ciudad entre 2015 y 2022, a la Galería de Alcaldes y Alcaldesas, que ha sido reubicada con motivo de esta incorporación en la primera planta de la Casa Consistorial, donde ya lucen todos los cuadros de los alcaldes de Almería de la democracia.

La obra de la artista Elena Montull se ha creado con una técnica denominada 'Hyperemphatic Art', un concepto artístico patentado por la galería almeriense que combina pintura hiperrealista de "altísima calidad" con la incorporación de objetos reales dentro de las obras para crear piezas de "gran impacto visual y emocional".

Junto al suyo se ubican los retratos de los alcaldes de la democracia que le precedieron: Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, Juan Francisco Megino López, Fernando Martínez López y Santiago Martínez Cabrejas, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el exalcalde y consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, han visitado este lunes la galería junto a la concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín. Durante la visita, han contemplado la obra de Montull, que forma parte del equipo de los galeristas almerienses Javier y Trino Tortosa.

Vázquez ha señalado que la incorporación de este retrato "da continuidad a una tradición que refleja el respeto institucional por quienes han ejercido la responsabilidad del gobierno municipal".

"Esta galería no solo tiene un valor simbólico, sino también patrimonial como reflejo de la historia democrática y del compromiso con el servicio público en nuestra ciudad", ha manifestado la regidora almeriense.

Asimismo, ha expresado que "Ramón Fernández-Pacheco es un ejemplo para todos nosotros que sigue estando muy presente" y ha ensalzado "la gran labor que llevó a cabo durante sus siete años" para modernizar la ciudad y hacer frente a grandes desafíos como la pandemia, cuando adoptó medidas para que ningún almeriense se quedara atrás en unos tiempos tan difíciles.

Por su parte, Fernández-Pacheco ha asegurado estar "muy emocionado", ya que "no hay día que no recuerde mi paso por la alcaldía de Almería porque fueron casi siete años muy intensos, de mucho trabajo, en los que sucedieron muchísimas cosas, incluso una pandemia".

El exalcalde ha señalado que fue un periodo en el que se consolidaron una serie de proyectos que la alcaldesa y todo su equipo "están desarrollando de manera magistral" para seguir haciendo de Almería la mejor ciudad del mundo".

"ALMERÍA ES UNA CIUDAD MARAVILLOSA"

Fernández-Pacheco ha valorado que su responsabilidad institucional "más importante" ha sido la de ser alcalde. "Una responsabilidad que te permite trabajar por el sitio en el que viven tus hijos, tu familia, donde desarrollas tu proyecto de vida. Es un trabajo muy intenso y muy bonito, que además te permite conocer la ciudad como ningún otro trabajo te permitiría hacerlo", ha incidido.

El exalcalde ha subrayado que "Almería es una ciudad maravillosa" y que "está en su mejor momento", a la vez que ha mostrado su convencimiento de que, a lo largo de los próximos años, "con los proyectos que se están impulsando", la capital "se va a convertir en una ciudad referente del Mediterráneo, de Andalucía y de toda España".

Desde este lunes, el cuadro de Ramón Fernández-Pacheco ya puede ser contemplado en todas las visitas guiadas que se realizan a la Casa Consistorial, así como por los funcionarios públicos y trabajadores municipales.