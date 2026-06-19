La revista Forbes sitúa a la Universidad de Almería entre las 20 mejores de España por sexto año consecutivo

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ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) vuelve a figurar entre las 20 mejores universidades de España en la edición 2026 del listado elaborado por la revista Forbes, que ha reconocido la excelencia de su oferta académica y su calidad educativa entre cerca de un centenar de instituciones públicas y privadas.

Según ha trasladado la institución académica en una nota, Forbes destaca especialmente el papel de la UAL en la investigación aplicada al entorno, con una actividad científica relevante en ámbitos como la sostenibilidad, la agricultura, la biotecnología, la salud y el medio ambiente, así como su liderazgo en la alianza universitaria europea UNIgreen, coordinada por la propia Universidad.

La UAL cuenta con más de 14.000 estudiantes y una oferta formativa integrada por 42 grados y 133 títulos de posgrado y formación permanente, con oportunidades académicas en áreas estratégicas vinculadas a los sectores agroalimentario, tecnológico, científico, social y sanitario.

El ranking también pone en valor las instalaciones del campus de La Cañada, sus laboratorios especializados, centros de investigación, espacios para ciencias de la salud, recursos tecnológicos y la apuesta por metodologías docentes innovadoras y por la digitalización de la enseñanza.

La clasificación no se basa en una única variable ni en rankings internacionales de investigación, sino en una "evaluación integral de la experiencia universitaria".

Para elaborar su listado de las 20 mejores universidades de España, Forbes ha analizado más de 50 indicadores agrupados en cinco grandes bloques: precio y accesibilidad, con un diez por ciento; experiencia del alumnado, con un 30 por ciento; preparación para la vida laboral, con un 30 por ciento; calidad del profesorado e investigación, con un 15 por ciento; y perspectiva internacional, con un 15 por ciento.

METODOLOGÍA DEL RANKING

La metodología ha sido diseñada con el asesoramiento de un comité internacional de expertos en educación superior y toma como referencia criterios utilizados por rankings como Shanghai, Times Higher Education o QS.

Además, Forbes recaba información directamente de las universidades españolas a través de un cuestionario específico y contrasta los datos con fuentes oficiales y estudios nacionales sobre empleabilidad y educación superior.

Entre los aspectos evaluados figuran la ratio entre profesores y estudiantes, la oferta de grados y posgrados, la diversidad del alumnado, la inserción laboral de los egresados, las prácticas académicas y en empresas, la cualificación del profesorado, la producción científica, la captación de fondos para investigación, la participación estudiantil en proyectos investigadores y el grado de internacionalización de la institución.

De este modo, la publicación busca identificar universidades que ofrecen formación de calidad, preparación para el empleo, actividad investigadora relevante y una experiencia universitaria completa para el alumnado.

La UAL ha considerado que su inclusión en esta selección confirma el reconocimiento nacional a la institución almeriense, que combina formación de calidad, investigación de impacto, conexión con el tejido productivo e internacionalización.