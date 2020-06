Roquetas de Mar (Almería) incorpora dos de los módulos arquitectónicos de Cosentino para dar información turística

ALMERÍA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad almeriense de Roquetas de Mar (Almería) ha incorporado dos de los nuevos módulos arquitectónicos de Cosentino denominados GEO que se emplearán puntos de información turística y que se distinguen por el uso de la superficie ultracompacta Dekton.

Bajo el sello del diseñador e interiorista almeriense Lucas Paris, GEO se inspira en "la luz, el mar, la montaña, el sol y la naturaleza pura, emblemas de cualquier rincón del planeta", según ha indicado la firma en una nota.

Las nuevas edificaciones se han dispuesto en la Avenida del Reino de España y la Avenida de Playa Serena. Cada una de ellas cuenta en su interior con tres ambientes, un espacio común de acceso directo y de atención al usuario a través de dos ventanas, un habitáculo destinado al almacenaje y un aseo.

Para su envolvente exterior se han utilizado colores de Dekton identificados con el mundo cromático del mediterráneo. Así, en Playa Serena se han utilizado 55 metros cuadrados de Dekton Trilium por su aspecto estético industrial y sus tonos marrones, oscuros y negros mientras que en Reino de España se ha apostado por un acabado más claro e inspirado en las casas cercanas a la costa y cuenta con 65 metros cuadrados de Dekton color Nilium.

Basado en formas geométricas puras y elementos limpios, GEO supone edificaciones modulares e itinerantes con diferentes formatos, tanto en superficie como en altura, para adaptarse a las necesidades de su ubicación y uso final, el cual puede ir desde un punto de información turística y cultural, centro de interpretación, bar, cafetería, heladería, chiringuito, comercio gastronómico, quiosco de prensa, librería, espacio de atención y socorrismo en playas o aseos públicos, hasta una vivienda-apartamento, jugando con las formas y las alturas o plantas en su construcción.

Cumpliendo con las normativas más exigentes, GEO ofrece una gran versatilidad y rapidez a la hora de desmontar, reutilizar o reubicar módulos y componentes según las necesidades del proyecto, gozando de una gran escalabilidad y aportando un gran potencial al resultado final. Su diseño se crea a partir de un espacio estándar y con unas medidas adaptadas para su fácil transporte: 2,40 metros de ancho por hasta 12 metros de largo y 2,60 metros de alto.

La "piel externa" que envuelve a GEO se construye con la superficie ultracompacta Dekton, en cualquiera de sus múltiples colores y acabados, favoreciendo su diversidad y personalización. El gran formato de tabla de Dekton, con apenas juntas visibles, "aporta continuidad, minimalismo y elegancia al conjunto".

Su reducido grosor de ocho milímetrosfavorece además su instalación y manipulación. Cualidades como su alta resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los cambios bruscos de temperatura, estabilidad al color y alta resistencia a las manchas, lo convierten en el material perfecto para esta aplicación de exteriores.

"Me gustó mucho Dekton cuando lo conocí hace ya unos años por ser un material sofisticado, de vanguardia, y por sus cualidades y características técnicas. Me inspira lo natural, la tierra, el campo, el mar, el movimiento. Me gusta su tacto, cómo contribuye con la sostenibilidad del medio siendo ecológico, la posibilidad que ofrece de diseñar una gran superficie de manera continuada por su gran formato o de plasmar cualquier forma geométrica que se me ocurra, y su múltiple gama de colores. Me gusta porque es un producto de mi tierra", ha indicado el diseñador Lucas Paris.

La sostenibilidad es un principio básico en GEO gracias a la apuesta por materiales reciclados, reutilizables y de concepción sostenible como la propia superficie Dekton; la incorporación de placas solares en su cubierta para su autosuficiencia energética; o la utilización de inodoros químicos en el espacio del aseo.

GEO nace con el objetivo de convertirse en un cúbico totalmente independiente y con movilidad, inspirándose en las construcciones mediterráneas que históricamente han sabido optimizar los recursos ambientales, siendo en muchos casos, autosuficientes en zonas aisladas.