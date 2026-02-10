Roquetas de Mar y El Ejido (Almería) restaurarán de forma conjunta la Torre de Cerrillos por casi 200.000 euros

Torre de Cerrillos, en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, en Roquetas de Mar (Almería). - AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ha aprobado el proyecto para la restauración de la Torre de Cerrillos, una actuación que se impulsa de manera conjunta con el Ayuntamiento de El Ejido y que cuenta con un presupuesto base de licitación de 199.652,70 euros y un plazo de ejecución de seis meses desde el inicio de las obras.

El proyecto, que afecta a uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del Poniente almeriense, se enmarca en el convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones para la protección, restauración y puesta en valor de este Bien de Interés Cultural (BIC), del que los dos municipios son copropietarios al 50 por ciento.

La actuación fue presentada públicamente en enero de 2023, cuando se destacó su relevancia histórica, arquitectónica y patrimonial, según ha señalado el Consistorio en una nota.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha destacado que esta aprobación "supone un paso decisivo para hacer realidad una actuación largamente demandada, cuyo objetivo es garantizar la conservación y la protección de esta atalaya situada en el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar".

"El trabajo coordinado entre ambos Ayuntamientos va a permitir poner en valor la Torre de Cerrillos. Hemos cumplido con nuestra obligación para que vecinos y turistas conozcan el origen e historia de esta atalaya que además está ubicada en uno de los parajes naturales más importantes de la provincia como es Punta Entinas-Sabinar", ha declarado.

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha expresado su "satisfacción por este avance definitivo en un proceso que no ha estado exento de dificultades, y ha destacado el rigor del trabajo conjunto entre los dos ayuntamientos para, por fin, tras siglos de deterioro, estar muy cerca de garantizar la seguridad estructural de la torre y, posteriormente, proceder a su rehabilitación y favorecer su puesta en valor cultural y turística".

Góngora ha recordado que la torre se construyó en el siglo XVI para formar parte del sistema defensivo del antiguo Reino de Granada, "vital para proteger a las poblaciones próximas al litoral".

En El Ejido aún se conservan otros inmuebles "muy relevantes" de ese sistema defensivo, como el castillo de Guardias Viejas y la torre de Balerma, espacios patrimoniales muy visitados y emblemáticos para el municipio.

Según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, el proyecto aprobado contempla exclusivamente las obras de restauración y conservación de la torre, "atendiendo a los informes sectoriales emitidos por las administraciones competentes en materia de Cultura, Medio Ambiente y Costas".

La intervención se centrará en la consolidación estructural del monumento y la recuperación de los volúmenes perdidos, empleando técnicas y materiales compatibles con los originales, como la mampostería tradicional y morteros de cal.

PROYECTO DE RESTAURACIÓN

La Torre de Cerrillos, construida en torno a 1575 como parte del sistema defensivo y de vigilancia del litoral andaluz frente a las incursiones piratas, está catalogada como BIC con la categoría de Monumento desde el 22 de junio 1993.

Su restauración "permitirá frenar el deterioro acumulado durante décadas y asegurar la preservación de este símbolo del patrimonio histórico común para las generaciones futuras".

Aunque la documentación histórica sobre la Torre de Cerrillos es escasa, su construcción se sitúa en torno a 1575 y formó parte de la estructura defensiva y de vigilancia del litoral oriental andaluz frente a las invasiones de los piratas berberiscos.

Se trata de una estructura que ya se encontraba en estado precario a principios del siglo XIX, cuando se había abandonado definitivamente, por lo que dos siglos de falta de mantenimiento, unidos a la agresividad de los elementos atmosféricos que se dan en ese entorno, han causado un "deterioro significativo" en la torre.