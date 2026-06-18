Salvemos Mojácar denuncia por prevaricación a siete ediles de Carboneras que aplazaron la nulidad del Algarrobico

Archivo - Hotel de El Algarrobico - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Salvemos Mojácar ha interpuesto una denuncia por prevaricación tanto en los Juzgados de Vera como en la Fiscalía contra los siete concejales --dos no adscritos y cinco del PSOE-- que este miércoles acordaron aplazar la votación sobre la nulidad de la licencia de obras del hotel del Algarrobico en el Pleno de Carboneras (Almería).

En una nota, la entidad que consiguió la paralización cautelar de obras del establecimiento promovido por Azata del Sol, considera que la actuación de los ediles conforma una "desobediencia inadmisible" y "un acto de prevaricación manifiesta".

En concreto, el colectivo ha dirigido su denuncia expresamente contra los concejales que votaron dejar sobre la mesa el expediente que se llevó a Pleno: José Luis Amérigo, Ángeles Carrillo, Felipe Cayuela, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández.

En este sentido, han rechazado por "falsos" los argumentos de los concejales sobre la necesidad de nuevos informes de intervención antes de adoptar una decisión al contar ya con un dictamen favorable al acuerdo de parte del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA).

Así, ven en su actuación una "mera triquiñuela inaceptable para seguir dilatando la cuestión" que, según sostienen, se prolonga durante "20 años" de "rebeldía institucional".

Al mismo tiempo, han afeado al PSOE y al Gobierno la "falsedad" de sus manifestaciones, que ven desacreditas tras los actos de este miércoles, por lo que les han exigido que "se impliquen de inmediato". En este sentido, cabe señalar que el PSOE ha abierto expediente disciplinario y ha comunicado la expulsión temporal de los cinco concejales implicados.

Salvemos Mojácar también ha exigido que se convoque "otro pleno de urgencia, de inmediato" en el que "se corrija el bochornoso espectáculo" ofrecido mediante una "una votación unánime a favor de la declaración de nulidad de la licencia". También confía en que el TSJA actúe "de inmediato" y "castigue" esta "desobediencia".