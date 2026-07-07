Salvemos Mojácar pedirá al TSJA que "reactive" el pleito iniciado para derribar el Algarrobico

Imagen de este martes, 7 de julio, del polémico hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería), después de que el pleno municipal haya aprobado anular su licencia de 2003.- Marian León - Europa Press

ALMERÍA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista Salvamos Mojácar ha anunciado que va a solicitar "de inmediato" al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que "reactive" el pleito que inició en 2017 encaminado a derribar el hotel de la playa de El Algarrobico que, según han incidido, quedó pendiente de que se anulara la licencia de obras que el Ayuntamiento de Carboneras ha acordado este martes revisar de oficio conforme al mandato judicial.

En una nota, la organización que consiguió la paralización cautelar de las obras cuando el hotel se encontraba prácticamente construido ha explicado que la reactivación de dicho proceso supone "la única vía realista para llegar a la demolición del hotel" ante la "falsedad manifiesta del resto de administraciones en el caso".

La entidad inició un procedimiento judicial en 2005 pidiendo la nulidad de licencia, lo que dio pie a la paralización de las obras en febrero de 2006. No obstante, según han especificado, en 2017 se inició otra causa ante el TSJA en la que pedían "directamente la demolición del edificio".

Cabe recordar que en su auto de medidas cautelares, el juez Jesús Rivera ya advertía hace más de dos décadas de que las obras que se desarrollaban en el paraje natural de Cabo de Gata estaban amparadas en una licencia que presentaba "apariencia de ilegalidad" por la invasión de la zona de servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas, lo que "obligaría a la Administración a la revisión de la expresada licencia".

Con ello, y a pesar de los "esperables recursos de la promotora Azata", Salvemos Mojácar ha trasladado que se va a apresurar a pedir este mismo martes que la causa judicial que emprendió hace nueve años deje de estar en suspenso al haberse producido un hito que, según consideran, será clave para su propósito.

De igual modo, han celebrado que el Ayuntamiento de Carboneras haya efectuado el trámite de pleno tras "20 años de rebeldía institucional" y después de que desde la formación se anunciaran denuncias por "prevaricación" contra los ediles que acordaron posponer los acuerdos "incumpliendo la legalidad por más que hayan intentado disfrazar su actuación de falsos discursos".