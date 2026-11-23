El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, durante un acto en Almería. - PP

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha rechazado este lunes la campaña de "miedo", "terror" y "bofetadas" con la que, según ha advertido, el PSOE trata de desacreditar a Alberto Núñez Feijóo frente a los pensionistas o el colectivo Lgtbi pese a que con él en el gobierno "no se va a dar ni un solo paso atrás en lo que a derechos individuales e igualdad se refiere".

En un acto en Almería, De los Santos ha abogado por "acabar con las mentiras" que desde la izquierda "se pretende inocular en toda la población" por parte del PSOE únicamente con el objetivo de "remontar unas encuestas que dejan a Pedro Sánchez donde tiene que estar: en un puesto muy cercano a los cien escaños".

Así, el dirigente 'popular' ha criticado las palabras de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, sobre las "cuatro bofetadas" que a los socialistas "les hubiera gustado" que el líder del PSOE diera a Alberto Núñez Feijóo en el debate electoral.

"Quizá si la ministra de Universidades, la peor ministra de Universidades que ha tenido nunca España, hubiera tenido mejor educación, no haría comentarios como ese de las bofetadas", ha dicho después de asegurar que ella "pertenece a un Gobierno que presuntamente quería contratar a una banda criminal para que acabara con la vida de una jueza" en referencia a la magistrada que juzgó al hermano del presidente del Gobierno.

En la misma línea, ha rechazado el tono de la ministra, quien de otra forma "no permitiría que en sus mítines se coreara el nombre de Óscar Puente cuando todavía las familias de los hombres y mujeres que perdieron la vida en el accidente de Urda lloran sus cadáveres", según ha agregado.

"Quizás si la ministra de Universidades tuviera un mínimo de respeto a los docentes, no seguiría empeñada con sus decretos en dinamitar un espacio tan importante como es la educación universitaria", ha añadido.

LA EDUCACIÓN, "PILAR FUNDAMENTAL" El vicesecretario del PP ha asegurado que si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, la educación será "un pilar fundamental" y contará con una nueva ley que sustituya la Lomloe, a la que achaca que los alumnos españoles vayan "dos cursos por detrás" en materia de conocimientos respecto a otros de su misma edad en países europeos.

Así, frente a una ley "aprobada en lo peor de la pandemia", con "un 1,1 millón de firmas en contra" y "sin haber sido presentada al Consejo de Estado", propone diseñar una nueva política educativa que "emane del ecosistema educativo", que "no dependa de políticos que no creen en la educación" y que refuerce "la autoridad del profesor".

De igual forma, ha mostrado su voluntad de que los equipos directivos puedan implementar proyectos didácticos que tengan que ver con el contexto de sus centros educativos, y dar más protagonismo a los inspectores educativos, a las familias y a los alumnos.

Con Feijóo, según ha añadido, "se va a cuidar la educación pública, se va a proteger la educación concertada y se va a permitir que la educación privada de calidad siga ofreciendo oportunidades".

De los Santos ha apuntado asimismo la mejora de la financiación del sistema y la aplicación de políticas de gratuidad como las que se efectúan en Andalucía o Galicia frente al modelo actual, ya que, pese a las "subidas de impuestos" y una recaudación "récord", el Gobierno destina desde hace ocho años "el 4,1 por ciento del PIB" a la educación.