Sanz critica que PSOE-A quiera sacar "rédito político de la desgracia" en el incendio de Los Gallardos

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, este miércoles en Sevilla - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha criticado este miércoles que el PSOE-A quiera "sacar rédito político de la desgracia de las personas" en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) y lo ha instado a que se ponga en contacto con los expertos que en todo momento "avalaron" las decisiones que se tomaron.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Sanz se ha pronunciado así después de que este miércoles, el secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, haya exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que dé "explicaciones en el Parlamento" después de que "familiares de víctimas" del incendio de Los Gallardos hayan denunciado "que sus familiares no recibieron la información adecuada para la evacuación".

Antonio Sanz ha indicado que él no va a participar "en alimentar polémicas políticas, utilizando la tragedia de las personas para la confrontación política".

"Ahí no me van a ver", ha sentenciado Sanz, quien ha indicado que las decisiones que se adoptaron, en ningún momento, fueron discutidas ni por los expertos ni por los tres ministros que estuvieron en la zona del incendio ni por la secretaria general de Protección Civil.

Para el consejero, "no merece la pena valorar" las declaraciones de "quienes intentan sacar rédito político de las desgracias de las personas y de la fatalidad que hubo que vivir en ese incendio".

Asimismo, ha pedido al PSOE-A que, en vez de hacer declaraciones políticas, consulte a los expertos, porque "está poniendo en cuestión decisiones técnicas". Ha añadido que los responsables políticos afrontan las decisiones por "las propuestas que nos hacen los técnicos". "¿Acaso el PSOE se atreve a discutir las decisiones de los técnicos porque son expertos o saben más que los técnicos?", según ha preguntado Antonio Sanz, quien ha apuntado que "no hay ningún informe de expertos que no haya avalado las decisiones que se tomaron".

"Si a cada incendio vamos a trabajar en la polémica política, mala cosa y mal ejemplo", según ha expresado Antonio Sanz, insistiendo en que el PSOE "está empeñado en sacar rédito político de la desgracia de las personas y esa es una mala política".