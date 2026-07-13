Sanz solicita comparecer en el Parlamento para informar sobre el incendio de Los Gallardos

El consejero de presidencia, sanidad y emergencia, Antonio Sanz en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en los Gallardos, Almería (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la ministra de d - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha solicitado su comparecencia, a petición propia, en el Parlamento para informar sobre el trágico incendio forestal de Los Gallardos (Almería), según han trasladado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Este lunes, los tres partidos de izquierdas, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, han solicitado la comparecencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento para que informe sobre las causas del incendio y del operativo del Plan Infoca.

Asimismo, este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Juanma Moreno han destacado la cooperación entre administraciones para luchar con el trágico incendio forestal.

Pedro Sánchez y Juanma Moreno han visitado el Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería) y han mantenido un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio. Con posterioridad, ambos han hecho una declaración ante los medios de comunicación, donde han puesto en valor esa unidad y cooperación entre administraciones para luchar contra el fuego.