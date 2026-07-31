Sanz sostiene que las decisiones tomadas ante el incendio de Los Gallardos (Almería) estuvieron basadas en los expertos

El consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz en el PMA del incendio forestal de los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en los Gallardos, Almería (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este viernes que las decisiones que adoptó la administración autonómica para hacer frente al incendio de Los Gallardos (Almería) en el que murieron 14 personas estuvieron basadas en lo que consideraron "los expertos", y ha reivindicado la "colaboración" institucional como la mejor actitud a seguir ante las emergencias.

Así lo ha trasladado el consejero en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, y al ser preguntado por la reclamación que han realizado unas 60 personas afectadas por dicho incendio, que han exigido a todos los partidos políticos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para analizar lo ocurrido durante la emergencia y "evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir".

Al respecto, Antonio Sanz ha subrayado que él mismo solicitó una comparecencia en el Parlamento "inmediatamente para ofrecer las explicaciones necesarias sobre el incendio", y ha remarcado que "durante el incendio se puso el manifiesto que las decisiones que se toman por parte de los técnicos se analizan por parte de los expertos".

En esa línea, ha defendido que "todos los expertos han determinado, y claramente, que las decisiones que se han tomado en relación con ese incendio eran las que se debían tomar, lógicamente lamentando las consecuencias fatales que para estas personas tuvo el desarrollo" de ese fuego, ha puntualizado.

"Las decisiones fueron las que los expertos consideran", ha incidido el vicepresidente primero de la Junta antes de insistir en subrayar que "la primera iniciativa" que planteó al Parlamento al respecto de esta cuestión fue comparecer en "el primer Pleno" de la legislatura tras la investidura del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para "dar todas las explicaciones sobre ese incendio".

Para Sanz, "está clarificado que la reacción, la planificación y la gestión de ese incendio, siendo de extrema complejidad, tuvo y tiene el amparo no sólo de los expertos, sino también de los propios ministros del Gobierno de la nación que estuvieron allí", en la provincia de Almería mientras se desarrollaba el incendio, y que "respaldaron también la decisión que tomaron los equipos de emergencia".

Dicho esto, el consejero ha reivindicado que, "en materia de incendios, como en materia de catástrofes" en general, "el uso y el aprovechamiento político para desgastar a los gobiernos no es lo que ayuda mejor ni a incendios ni a superar las emergencias".

En esa línea, ha defendido que Andalucía "da ejemplo" en estas materias, y "en todo momento" apuesta por "la cooperación, la colaboración, la coordinación y la lealtad entre administraciones".

"Creo que demasiado sufren y viven los ciudadanos como para que las administraciones, o en este caso los partidos políticos, se dediquen a la confrontación", ha apostillado Antonio Sanz, que ha querido dejar claro que él va a "apostar siempre por la colaboración y la cooperación entre administraciones", y va "siempre" a dirigir su actuación "sumando los esfuerzos entre todos".

"Desde luego, yo no concibo otra manera de entender las emergencias que desde la unidad de acción de todos", ha abundado el vicepresidente antes de sentenciar que "no hay colores políticos cuando se trata de emergencias", y de concluir apuntando que espera que "algunos tomen nota" de eso, "porque parece que están más interesados en desgastar al gobierno que en ofrecer soluciones, que es en lo que confío que sigamos haciendo en Andalucía junto al conjunto de administraciones", ha finalizado Antonio Sanz.