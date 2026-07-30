Afectados del incendio de Los Gallardos (Almería) piden una comisión de investigación sobre la gestión de la emergencia

Asistentes a la primera asamblea del 'Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar' (Almería). - 'BÉDAR FIRE WORKING GROUP'

BÉDAR (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

Unas 60 personas afectadas por el incendio originado en Los Gallardos (Almería), que se extendió, entre otros municipios, a Bédar, han exigido a todos los partidos políticos que apoyen la creación de una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía para analizar lo ocurrido durante la emergencia y "evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir".

La petición se ha planteado durante la primera asamblea del 'Grupo de Trabajo del Fuego en Bédar', que se ha celebrado este jueves bajo la dirección de la presidenta de la mesa, Sally Chapman, y ha transcurrido de forma "organizada y tranquila", según ha trasladado la plataforma ciudadana en un comunicado.

El incendio, originado durante la tarde del 9 de julio y que el Plan Infoca dio por extinguido 15 días después, ha dejado 14 víctimas mortales, la última de las cuales falleció el martes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

La emergencia requirió la atención sanitaria de 18 personas, cuatro de las cuales fueron trasladadas a la Unidad de Grandes Quemados del centro hospitalario sevillano, donde las otras tres permanecen ingresadas.

El fuego calcinó unas 5.200 hectáreas y provocó daños en 19 explotaciones ganaderas, así como en las telecomunicaciones, las redes de abastecimiento de agua, los caminos de acceso y las superficies de pasto.

Los asistentes a la reunión han respaldado la labor del colectivo, al que se han incorporado nuevas personas, y han acordado celebrar próximamente otro encuentro para "profundizar en sus líneas de trabajo".

Chapman ha explicado que el objetivo es "buscar soluciones más que culpas" y trabajar de manera conjunta "para evitar que un desastre similar vuelva a ocurrir".

Durante la asamblea ha intervenido Danielle, hija de Pete y Fran Gillam, fallecidos en el incendio. El colectivo ha destacado su "entereza" al ofrecer un relato que ha calificado de "desgarrador".

Según ha indicado el grupo de trabajo, la familia ha manifestado que se ha sentido "arropada por el grupo", aunque "en menor medida por las autoridades". Los testimonios ofrecidos durante la asamblea han puesto en cuestión la debida notificación de la emergencia a los vecinos, un aspecto en el que se deberá "mejorar en el futuro".

TRES LÍNEAS DE TRABAJO

La plataforma ciudadana ha fijado como primera línea de trabajo aclarar por qué no se controló el incendio y si los medios empleados fueron los adecuados.

La segunda línea se centrará en recabar información sobre los avisos trasladados a los vecinos y las indicaciones que recibieron para actuar ante el avance del fuego. En este sentido, Adri, miembro de la plataforma, ha explicado el funcionamiento del sistema ES-Alert y ha señalado que recabará información sobre la falta de utilización de este sistema durante el incendio.

El colectivo ha comparado esta situación con la utilización del sistema en Madrid, donde, según ha señalado, decenas de miles de personas fueron desplazadas sin que se produjeran víctimas mortales. La plataforma ha defendido que, si el ES-Alert no resulta adecuado, se deberá estudiar otro sistema de aviso.

La tercera línea de actuación se centrará en conocer si existe un plan de incendios y determinar, en su caso, si resulta adecuado.

La asamblea ha contado, además, con la participación de la abogada Maricarmen Rojas, en representación del Colegio de Abogados de Almería, quien ha explicado el apoyo que la institución ha puesto a disposición de las víctimas y sus familias.