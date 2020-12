Sindicatos denuncian a tres cooperativas por llevar familiares durante la huelga del manipulado en Almería

La patronal dice "va a quedar en nada" porque "el agricultor puede trabajar en su producto cuando quiera y como quiera"

ALMERÍA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que han convocado la huelga en el sector de la industria agroalimentaria de la provincia de Almería, que se prolongará hasta este lunes, han valorado en declaraciones a Europa Press que el seguimiento sigue siendo "muy bueno" este sábado, en su segunda jornada, y han criticado que en tres cooperativas "han ido socios a con familiares y con trabajadores del campo", en palabras del secretario provincial de Industria de CCOO, Javier Castaño,

Concretamente, CCOO ha informado que esto ha ocurrido en Ejidomar y Murgiverde Vícar, lo que han denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que de hecho ya ha ido a Murgiverde a investigar los hechos.

Por otro lado, Castaño ha censurado que las cooperativas llaman individualmente a los trabajadores eventuales para que vayan al tajo, hasta el punto de que, según asegura, en Vicasol 1 --la empresa tiene un otros tres centros llamados Vicasol 2, 3 y 4-- tiene a 100 eventuales para un centro de 700 empleados.

Preguntado porque los eventuales sí acuden a trabajar, explica que "no es que les de igual, es que están amenazados". "Les están coaccionando. Si tu empresa te llama a tu teléfono particular para que vengas a trabajar, no es un respeto del derecho a la huelga", afirma.

Además, ha lamentado que "no interviene nadie". "Es extraño que la Junta de Andalucía, con una consejera de Agricultura, Carmen Crespo (PP), que es de Almería, no intervenga". En este sentido, "ni el mismo delegado de Empleo, Emilio Ortíz (PP), que tiene a los sectores más importantes en huelga, ha intervenido".

Asegura que en la anterior negociación sí hubo una intervención del entonces delegado de Empleo y se solucionó el conflicto, "pero bueno, era una administración de distinto color", pues gobernaba el PSOE.

La secretaria provincial de la Federación de Industria, Construcción y Agro (Fica) de UGT, Francisca Ramírez, ha informado que ellos han denunciado ante la Policía Nacional a la cooperativa Copisi San Isidro Labrador por los mismos hechos, y que al llegar los agentes "han empezado a salir coches con gente".

También ha criticado que muchas empresas han puesto horario libre, lo que facilita a los eventuales a ir a trabajar, que lo hacen por presiones. "En el sector hay mucha eventualidad y mucho miedo, y las empresas la mayoría lo que tienen son eventuales", ha dicho, antes de cifrar el seguimiento de la huelga en un 80%.

Esta huelga está convocada en protesta por la falta de acuerdo para sacar adelante un nuevo convenio para el sector, que emplea a más de 25.000 trabajadores en la provincia, aunque solo una mínima parte cuenta con contratos fijos.

DONDE NO HAY PIQUETES, "CIEN POR CIEN" DE TRABAJADORES

El gerente de la patronal, la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexpal), Luis Miguel Fernández, ha señalado que hay incidencia de la huelga en aquellos sitios donde hay piquetes, y que donde no los hay "están yendo al cien por cien" los trabajadores.

Preguntado por las denuncias de sindicatos de que han ido los socios de las cooperativas (los agricultores) con familiares a los centros de trabajo, ha reconocido que "hay dos" empresas que, debido a que no han podido acceder sus trabajadores, los agricultores han confeccionado los productos.

"Hay gente que lo ha confeccionado en el almacén, en el invernadero. El agricultor, dueño de su empresa, está trabajando en su producto para poder exportar la fruta y hortaliza y creo que se va a quedar en nada" porque "el agricultor es dueño de su cooperativa y puede trabajar en su producto cuando quiera y como quiera", ha dicho.

Ha informado que la Junta Directiva de Coexpal se ha reunido con la Subdelegación del Gobierno para pedir "que igual que se está respetando el derecho a la huelga también hay que trabajar para garantizar el derecho a ir a trabajar".

PSOE APOYA LA HUELGA

El PSOE de Almería ha pedido respeto hacia los trabajadores del manipulado ante la falta de un acuerdo con la patronal desde que expirara el convenio colectivo hace más de dos años.

"El derecho a la huelga y a la manifestación es un derecho constitucional que tiene que ser respetado", ha incidido en un comunicado el secretario de organización del PSOE de Almería, Antonio Martínez Rodríguez, quien recuerda que los socialistas "siempre" estarán "al lado de los empleados en sus justas reivindicaciones", y ha confiado en que sindicatos y patronal puedan alcanzar un acuerdo lo antes posible "que satisfaga a ambas partes".

Ha dicho que el manipulado "se ha mantenido en pie en lo más duro de la pandemia, facilitando el abastecimiento a la población", por lo que cree "de recibo" apoyar, especialmente, a estos trabajadores. "Los socialistas apoyamos un acuerdo que satisfaga a todas las partes y que pase por establecer unos precios justos y unas condiciones laborales justas", ha concluido.