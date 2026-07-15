La 'Sonanta' de Tomatito bate en Almería su récord de participación con 32 alumnos nacionales e internacionales

Participantes y responsables de la undécima edición de la 'Sonanta' de Tomatito en el Museo de la Guitarra Española 'Antonio de Torres' de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de 'Sonanta', la clase magistral de Tomatito, ha alcanzado su mayor participación con 32 alumnos nacionales e internacionales, la mitad de ellos nuevos, tras tres jornadas de formación celebradas del 13 al 15 de julio en el Museo de la Guitarra Española 'Antonio de Torres' de Almería.

La actividad, integrada en los Cursos de Verano de la Universidad de Almería (UAL) y en el Festival de Flamenco y Danza de Almería, ha contado con las enseñanzas de José Fernández Torres 'Tomatito' y de su hijo, José del Tomate.

El curso ha reunido a participantes de distintos niveles, desde personas que han acudido para escuchar y conocer su desarrollo hasta músicos con mayor experiencia, según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota. Esta edición también ha incorporado otras disciplinas, con la presencia de "un cantaor y un bailaor".

La directora del curso, Carmen Hernández Porcel, ha destacado el crecimiento de esta propuesta, que ha sumado participantes con respecto a su décima edición. Asimismo, ha precisado que la mitad del alumnado ha repetido su participación, mientras que el otro 50 por ciento ha asistido por primera vez, una renovación que ha considerado "muy importante para seguir creciendo".

Entre los asistentes se encuentra un alumno procedente de Australia que ha participado por cuarta vez en el curso, aunque en esta ocasión no ha podido traer su guitarra.

Sobre las impresiones de los alumnos, Hernández Porcel ha señalado que se han mostrado "asombrados" e "impactados" durante las sesiones. "Están, a veces, inquietos porque están impactados. Esa es la palabra, el impacto", ha asegurado.

Tomatito, por su parte, ha valorado la posibilidad de compartir su experiencia en su ciudad natal y ha explicado que reserva estas fechas para participar en la actividad. "Me gusta estar aquí, en mi tierra, y con los muchachos que vienen, con mucha ilusión", ha manifestado.

El guitarrista ha destacado la cercanía que permite este formato, en el que los participantes pueden escucharle en directo. Según ha explicado, los alumnos le piden algunas de las falsetas incluidas en sus discos.

"No es lo mismo aprenderlo de oído que venir aquí", ha señalado Tomatito, quien ha destacado que los asistentes pueden disfrutar de Almería, ir a la playa y "comer bien", además de aprender durante el curso.

Con este "gran ambiente" y una "altísima satisfacción colectiva", 'Sonanta 11' se despide un año más "reafirmando el valor cultural y formativo del flamenco de raíz" en la UAL.