El Sorteo de 'El Niño' 2026 deja más de ocho millones en la provincia de Almería entre el primer y segundo premio

Vecinos y responsables de la administración número 2 de Las Cabañuelas, en Vícar (Almería), celebran el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de 'El Niño', que ha repartido 7.275.000 euros con el número 45.875. - EL TRÉBOL DORADO

ALMERÍA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de Lotería de 'El Niño' 2026 ha dejado más de ocho millones de euros en la provincia de Almería, donde el primer premio ha caído en los municipios de Tabernas, Campohermoso (Níjar), Roquetas de Mar y Dalías, mientras que el segundo premio ha concentrado la mayor parte del importe total repartido en el municipio de Vícar.

En conjunto, el sorteo ha sumado en la provincia 8.075.000 euros entre el primer premio, gracias a la venta de un décimo por cada administración correspondiente al número 06.703, lo que supone 800.000 euros, y el segundo premio, el 45.875, tras la venta de 97 décimos, que han dejado un total de 7.275.000 euros.

El primer premio, dotado con dos millones de euros por serie, se ha consignado en administraciones ubicadas en Tabernas, en la calle Terreras, 4; Campohermoso, en la carretera de Iryda, esquina con la calle Antonio Mañas, sin número; Roquetas de Mar, en la avenida Playa Serena, 126; y Dalías, en la calle Iglesia, 13.

Responsables del punto de venta de Roquetas han indicado a Europa Press que el premio ha generado "mucha expectación" entre los vecinos, y han recordado que ese mismo despacho ya repartió el tercer premio en el sorteo del pasado año.

No obstante, la mayor cuantía del dinero repartido en la provincia ha correspondido al segundo premio, vendido en la administración número 2 de Las Cabañuelas, pedanía de Vícar, conocida como 'El Trébol Dorado', donde se había distribuido el número 45.875 tras la venta de algo más de nueve series.

El responsable de la administración ha reconocido que la jornada se ha vivido con gran emoción. "Estamos muy contentos y todavía asimilándolo todo", ha señalado, en una mañana marcada por el continuo trasiego de clientes tras conocerse el premio.