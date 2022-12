Stancescu Ancuta-María Tivda publica '¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy?', en el que invita a "luchar por los sueños"

ALMERÍA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado la obra 'Quién soy, Hacia dónde voy?' en el que la autora rumana Stancescu Ancuta-María Tivda publica invita a los lectores a "luchar por sus sueños".

"Todos en algún momento de nuestra vida nos sentimos perdidos, sin rumbo, y todos y cada uno de nosotros nos dejamos atrapar por esta carrera que es la vida y nos olvidamos de quienes somos", traslada para indicar que es precisamente este el motivo "que convierte a esta obra en una lectura indispensable para aquellos que alguna vez se hayan sentido solos, o simplemente dejaron de creer en sí mismos".

En un comunicado, el sello de autoedición señala que el lector va a encontrar "el valor que necesitan para cumplir sus sueños". "Esto es lo que espero de todo corazón", apunta la autora, quien reconoce "haberse inspirado en la tristeza".

"Estaba muy triste. Entendí que lo que me faltaba era conectar. Conectar con la gente, pero no en la manera en la que la hacemos ahora sino conectar de verdad, estar presente para ellos, escuchar no solo oir y ser escuchada, apoyar y ser apoyada, y mucho más, pero creo que me faltaba conectar con los valores que nos une a la gente y que se habían desconectado y eso me inspiró bastante. Redescubrirse creo que es un tema que debería interesarnos e inspirarnos a todos", sentencia", asegura.

El libro habla, segun relata, del "camino hacia mí". "No imaginaba que esto iba a ser tan difícil. No podía imaginar ni siquiera que este día podría llegar, el día en el que me atrevería a buscar entre mis recuerdos y hacer que todos salgan a la luz. No me esperaba tener la valentía de tocar a la puerta de una editorial para que publicaran mi libro, y mucho menos que este primer libro que publicaría sería mi vida, pero... ¿Qué mejor que la realidad en la que vivimos mucho de nosotros?, ¿qué podría ser mejor que recordar quién eres y qué quieres?", afirma.

En esta línea, narra que primero tuvo que "renunciar" a sueños, a deseos y "vivir en un país que no era mío, pero que luego se convirtió en mi casa".

"Conocí a mucha gente y de todos aprendí algo, pero ninguno me enseño cómo volver a soñar, cómo volver a creer en mis sueños y luchar por cumplirlos; y esto porque a todos ellos se les olvidó cómo hacer esto. Luego tuve que volver a mi infancia; tuve que recorrer toda mi vida para volver a aprender cómo soñar y para tener el valor de hacer lo que me gusta. Tuve que robarle a la pequeña 'yo' el valor que tenía, y ella volvió a enseñarme cómo volver a ser yo, la que siempre había soñado ser", explica.

La obra cuenta cómo lo hizo, cómo, según remarca, "recordé quien era". "¡Espero que tú también lo hagas! Solía ser Ancuta-Maria Stancescu. Ahora soy Ancuta-Maria Tivda", concluye.

Ancuta-Maria Tivda, anteriormente conocida como Ancuta-Maria Stancescu, nació el 12 de noviembre de 1991 en un pequeño municipio de Rumania llamado Moreni. Le gusta la fotografía, el atardecer y el amanecer, los animales y la naturaleza.

Le gustaría conocer más del mundo en el que vivimos y aportar su granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor.

El amor que ella le tiene a la escritura y a la lectura se le debe a las profesoras de lengua que ha tenido en la adolescencia, pero también a su madre, quien pasaba horas leyendo por las noches cuando ella era una niña.

Nunca encontró el valor para publicar sus historias y, cuando por fin encontró el valor que necesitaba para dar su primer paso, se atreve y nos cuenta su historia y cómo uno puede conseguir lo que quiere si lo desea de todo corazón y lucha por ello.

Con solo 18 años, pasó de ser adolescente a ser madre de unos maravillosos mellizos y, más tarde, cuando tenía veintidós, vino al mundo su tercera niña; y ha pasado de ser madre de mellizos a ser madre de un niño y dos niñas que han cambiado su mundo por completo.

El ser madre ha aplazado sus sueños, pero nunca los ha borrado; ella ha seguido y sigue luchando, y sueña con ayudar e inspirar a muchos jóvenes a encontrar su camino y el valor para cumplir sus sueños. @ancutamariativda @quiensoyhaciadondevoy