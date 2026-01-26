Subastan un complejo resort deteriorado con potencial hotelero en Turre (Almería) desde 70.000 euros

Vista parcial del complejo ubicado en el término municipal de Turre (Almería). - ESCRAPALIA

ALMERÍA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Escrapalia ha sacado a subasta pública un complejo tipo resort de 13.200 metros cuadrados, distribuido en cuatro torres, ubicado en el municipio de Turre (Almería), un activo con uso hotelero aprobado desde 2006 que parte de un precio inicial de 70.000 euros.

El complejo cuenta con restaurante, chiringuito, lavandería, vestuarios, zonas deportivas, piscina y dos pistas de bolos, si bien presenta un estado de "deterioro severo", con derrumbes parciales y daños por vandalismo, lo que obliga a afrontar una "rehabilitación integral o su demolición".

La subasta permanecerá abierta hasta el 25 de febrero y está dirigida a personas físicas, autónomos, empresas e inversores, previa inscripción gratuita. El activo sale a subasta frente a una tasación de 257.400 euros, lo que supone un descuento del 73 por ciento, según ha destacado el portal en una nota.

Para participar es necesario consignar un depósito de garantía de 17.500 euros, que será devuelto íntegramente a quienes no resulten adjudicatarios. El inmueble procede de la liquidación de la empresa Amavico Inmuebles S.L. y se localiza en la Avenida del Cortijo Grande, en el paraje de Cortijo Cabrera, dentro del término municipal de Turre.

El principal valor del activo reside, según ha señalado el portal de subastas, en su situación urbanística consolidada y en el uso turístico aprobado, vigente desde que en 2006 se tramitó una Modificación Puntual del Plan Parcial 'Cortijo Cabrera Sector 3', que transformó el uso original residencial en hotelero y comercial.

Como resultado de esa modificación, el suelo cuenta con una edificabilidad transferida de 1.538 metros cuadrados para uso hotelero y 380 metros cuadrados para uso comercial.

La documentación señala que en su momento se presentó un Proyecto Básico de Rehabilitación para un hotel de cuatro estrellas, que finalmente no llegó a ejecutarse, si bien se mantiene vigente el cambio de uso aprobado.

El activo se enajena en el marco de un procedimiento concursal que se tramita ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, mediante subasta extrajudicial, por encargo de la Administración Concursal, con Surus como entidad especializada en la gestión del proceso a través de la plataforma Escrapalia.