Subdelegación de Almería recuerda a los ayuntamientos sus limitaciones a la hora de emitir bandos y decretos

ALMERÍA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno de Almería, Manuel de la Fuente, ha remitido una carta a varios ayuntamientos de la provincia en la que les recuerda las limitaciones derivadas de la declaración del estado de alarma que deben tener en cuenta ante la "proliferación de bandos" y resoluciones en la que los alcaldes se dirigen a sus ciudadanos para dictar órdenes, recomendaciones e instrucciones.

En concreto, desde la Subdelegación han contactado con varios municipios del Valle del Andarax que a finales del pasado mes de marzo decidieron cortar los accesos secundarios al municipio para "facilitar la tarea de vigilancia y control" entre las localidades de Fondón, Laujar de Andarax y la entidad local de Fuente Victoria.

En su escrito, consultado por Europa Press, se recuerda que el Ministerio del Interior es la autoridad competente durante el estado de alarma a la hora de establecer limitaciones en la circulación de personas, de modo que las corporaciones locales "únicamente están facultadas para la adopción de las medidas tendentes a la ejecución de las órdenes directas procedentes de la autoridad competente".

En esta línea, el subdelegado advierte a los ayuntamientos que son "incompetentes" para la publicación de este tipo de bandos, de modo que los mismos pueden ser "anulados" llegado en caso a través de los mecanismos con los que cuenta la Administración central.

"No se pueden dictar bandos que puedan vulnerar derechos y libertades constitucionales restringiendo la circulación de ciudadanos que pudieran estar permitidos en el Real Decreto 463/2020", por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, recoge el escrito con fecha del 2 de abril.

Fuentes de la Subdelegación han indicado que tras haber conversado con los regidores que habían optado por el corte de carreteras, estos han mostrado una "actitud razonable" a la hora de adecuar las medidas que pueden decidir mediante la publicación de sus bandos y decretos.

Las mismas fuentes han asegurado que, por el momento, no se han producido apercibimientos ni requerimientos a los ayuntamientos de la provincia ante otro tipo de "bandos extralimitados" o iniciativas municipales, si bien se les ha recordado que las plantillas de Policía Local deben cumplir con los preceptos asignados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En este sentido, y a pesar de que en las últimas semanas algunos ayuntamientos han organizado felicitaciones o pasacalles con la participación de sus alcaldes, como el caso de Uleila del Campo, o han permitido desfiles procesionales en vehículos con motivo de la Semana Santa, como en Antas donde posteriormente se suspendió el desfile de la Santa Cruz.

Sobre estos últimos actos y comportamientos, Subdelegación ha afirmado que no se han remitido apercibimientos algunos. "Los alcaldes han entendido la situación y saben que no tienen que extralimitarse", han insistido antes de afirmar que no constan expedientes de primeros ediles ni demás concejales por este tipo de actos públicos.