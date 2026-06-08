El subdelegado de Almería achaca a la acción policial el aumento de la criminalidad en delitos de drogas y narcotráfico

Archivo - Armas y embarcaciones intervenidas en una operación contra el narcotráfico en Almería - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha ligado a la acción policial el aumento de delitos vinculados con el tráfico de drogas y narcotráfico registrado en el primer trimestre del año en la provincia conforme al informe trimestral de criminalidad, que refleja una subida del 25 por ciento con respecto al mismo trimestre de 2025.

A preguntas de los medios, Martín ha asegurado que el trabajo realizado por Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha dado un "impulso muy relevante" en los últimos meses a la lucha contra el narcotráfico para impedir que Almería sea un lugar en el que las mafias puedan "desarrollar su actividad".

"Se está desarrollando una labor muy importante enmarcada dentro del V Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar", ha garantizado el subdelegado, quien ha puesto de relevancia las operaciones que han conocido en los últimos meses con "la incautación de importantísimas cantidades de droga" y otros efectos, como 'narcolanchas".

El subdelegado también ha reconocido la tendencia al alza de los delitos ligados a la cibercriminalidad, que continúan en ascenso con una subida del 7,1 por ciento en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del 2025. "Son muchos los almerienses que a diario sufren algún tipo de estafa telemática", ha reconocido Martín.

En esta línea, ha pedido la "máxima prudencia" y "máxima cautela" a los ciudadanos y a las empresas ante las posibles estafas a las que se exponen en internet. Martín ha solicitado la "máxima cautela" cuando se opera en la red al "igual que no salimos con el bolso abierto para que nos metan la mano en la cartera". Con ello, ha mostrado su apuesta por la formación para concienciar sobre los "riesgos" que supone el tráfico en internet.

SUBIDA DEL 2,2 POR CIENTO

Según el balance oficial del Ministerio del Interior para la provincia de Almería, durante el primer trimestre de 2026 se ha producido un incremento general de las infracciones penales del 2,2 por ciento respecto al primer trimestre del año pasado, pasando de 8.314 a 8.497 delitos totales.

Aunque la delincuencia convencional se mantiene en su conjunto relativamente estable con un ligero incremento de delitos en un 1,1 por ciento --de 6.817 a 6.893 casos--, hay tipologías con variaciones significativas, como los robos con violencia e intimidación que suben un 41,9 por ciento, de 129 a 183 delitos; o los delitos contra la libertad sexual, que se elevan un 11,7 por ciento --de 60 a 67--.

Destaca la subida de las agresiones sexuales con penetración, que aumentan un 15,4 por ciento al pasar de 13 a 15. También se produce un repunto en cuanto a lesiones y riñas tumultuarias con delitos graves y menos graves de lesiones, que suben un 8,8 por ciento, esto es, de 125 a 136.

En el ámbito de la ciberdelincuencia, las estafas informáticas son las grandes responsables de una subida del 11,1, por ciento, puesto que pasan de 1.331 denuncias a 1.479 denuncias en el periodo interanual analizado.