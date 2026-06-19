El subdelegado de Almería ataja las dudas sobre las obras del soterramiento: "Cumplen los plazos previstos"

Vista aérea de las vías en la nueva estación del AVE de Almería derivada de las obras del soterramiento. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha subrayado este viernes que "el avance de los trabajos de las obras de integración del ferrocarril a su paso por la capital que cumplen los plazos previstos" tras las dudas expresadas por el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía después de la comisión de seguimiento celebrada este jueves.

En una nota, Martín se ha emplazado a la visita prevista el próximo lunes a las obras del soterramiento y la nueva estación del AVE en la que participará, entre otros, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en la que se concerá "el estado actual de la obra".

No obstante, ha expresado su confianza "en que otras actuaciones de envergadura que se realizan en la capital se desarrollen de igual forma, sin acumular atrasos ni ampliación de plazos", si bien ha evitado alusiones directas al desarrollo del Paseo de Almería o el Puerto-Ciudad.

Con ello, ha apuntado que la visita técnica está "consensuada" entre todas las administraciones que forman parte de esta obra --Ministerio de Transportes, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería-- que, según han advertido desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, está pendiente de determinar un segundo modificado.

En cualquier caso, Martín ha destacado que "las obras de integración ferroviaria en Almería supondrán un hito para la Alta Velocidad en esta región y los trabajos avanzan en cumplimiento de los plazos establecidos".

La integración del ferrocarril en Almería canalizará la llegada de la alta velocidad a la ciudad, convirtiendo su estación en un nodo intermodal y reforzando la integración urbana del ferrocarril.

También ha explicado que "esta actuación dará un impulso al desarrollo económico y social y abre nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la movilidad laboral, suponiendo un antes y un después para la capital".