El subdelegado de Almería pide "sacar" de la "confrontación política" las decisiones "técnicas" para combatir el pulgón

ALMERÍA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha pedido "dejar en manos de los técnicos" las decisiones sobre el uso excepcional de determinados fitosanitarios de cara a combatir la plaga de pulgón detectada en la zona del Levante almeriense, que afecta ya a más de 2.000 hectáreas de cultivo, tras la petición elevada por el consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, al ministerio del ramo que lidera Luis Planas.

"Es una cuestión que yo creo que tenemos que sacar del ámbito de confrontación política", ha manifestado a preguntas de los medios el subdelegado, quien ha incidido en que las peticiones y decisiones deben partir de los técnicos de ambas administraciones a la hora de determinar "la aplicabilidad en los términos que correspondan de un producto fitosanitario o un pesticida".

Martín se ha mostrado "consciente" de la afección a los cultivos de hoja verde al aire libre, como la lechuga o la espinaca, además de los cítricos. "No nos es ajeno, evidentemente", ha asegurado después de insistir en que la cuestión debe abordarse a nivel técnico y bajo las competencias de cada administración, incluida la europea.

Según los cálculos de la Junta, la plaga del pulgón --'Aphididae'-- ha arrasado ya más de 2.000 hectáreas de cultivo con daños "irreparables", de modo que su avance está obligando a arrancar entre 200 y 250 hectáreas más a la semana.

Es por ello que se ha urgido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a autorizar de forma excepcional el uso de un fitosanitario para combatir dicha afección derivada del incremento significativo de las poblaciones de pulgón, según han constatado desde la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal).

Desde la administración regional se ha solicitado la autorización excepcional de los productos fitosanitarios formulados a base de spirotetramat diez por ciento [SC] P/V para el control de pulgón en los hortícolas del género Brassica, como son el apio, la lechuga, las espinacas y similares, así como col china en la provincia de Almería.