El subdelegado apunta que la tasa de infracciones penales en Almería es "casi cinco puntos menos" que la media nacional

Archivo - El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, en una imagen de archivo. - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha subrayado que la provincia registra una tasa de 45,8 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, lo que la sitúa en "casi cinco puntos menos que la media nacional" conforme se desprende del balance de criminalidad correspondiente al primer semestre de 2026.

En declaraciones a Europa Press, el subdelegado ha invitado a analizar las cifras "completas" y desde el "rigor" para evitar extraer "conclusiones generales a partir de determinadas tipologías delictivas".

"El primer dato que debe ponerse sobre la mesa es que la criminalidad total en la provincia de Almería permanece prácticamente estable, con 17.724 infracciones penales durante el primer semestre de 2026 y una variación interanual de apenas el 0,4 por ciento", ha apuntado.

Asimismo, ha considerado aún "más significativo" que la criminalidad convencional "no aumenta, sino que pasa de 14.623 infracciones en 2025 a 14.619 en 2026". De igual modo, cree que los datos también reflejan que Almería mantiene una posición "más favorable que la media nacional en términos de criminalidad".

MÁS POLICÍAS Y GUARDIAS CIVILES

El subdelegado también ve "fundamental" para valorar la política de seguridad en Almería el que actualmente se disponga "de más policías nacionales y guardias civiles que hace siete años", puesto que en 2026 se cuenta "con 2.578 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que supone 283 agentes más que en 2019 y un incremento del 12,3 por ciento".

"El crecimiento ha sido especialmente significativo en la Policía Nacional, cuya plantilla ha aumentado un 18,8 por ciento respecto a 2019", ha desgranado Martín quien, según ha detallado, en la Guardia Civil el incremento alcanza el 9,4 por ciento, con 149 agentes más que hace siete años.

De este modo, ha sostenido que "frente a cualquier afirmación sobre una supuesta falta de medios, los datos muestran una evolución objetiva: Almería cuenta hoy con más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que en 2019 y con una capacidad policial reforzada".

Con ello, ha asegurado que el compromiso de reforzar las plantillas se mantiene con el actual Gobierno, que ha aprobado en 2026 una oferta de empleo público de 6.094 nuevas plazas para Policía Nacional y Guardia Civil, "la mayor convocatoria para las Fuerzas de Seguridad del Estado de los últimos 15 años".

"El compromiso es seguir trabajando para reducir las infracciones penales y mejorar la seguridad de los almerienses, desde la coordinación policial, la prevención y el refuerzo permanente de los medios disponibles", ha recalcado.