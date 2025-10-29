El subdelegado confía en alcanzar un acuerdo con Roquetas de Mar (Almería) para la custodia de detenidos en el municipio

ALMERÍA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha mostrado su confianza en poder alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para que la Guardia Civil pueda volver a utilizar los calabozos de la Policía Local y garantizar la custodia de detenidos dentro del mismo municipio ante la ausencia de instalaciones que obligan desde hace varios meses a trasladar a los arrestados a dependencias de localidades del entorno.

"Seguramente se alcanzará un acuerdo y se llegará a un consenso puesto que, insisto, las líneas de diálogo y de entendimiento están abiertas", ha indicado el subdelegado a preguntas de los periodistas, ante quienes ha manifestado que "se llegará a un entendimiento y acuerdo" para avanzar en este aspecto.

Cabe recordar que la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) elevó este mismo mes una queja al Defensor del Pueblo ante la ruptura del protocolo de custodia de detenidos en Roquetas de Mar (Almería), que impide emplear las instalaciones de la Policía Local desde inicios del pasado verano y obliga a trasladar fuera del municipio a los arrestados ante la falta de calabozos en el cuartel de Guardia Civil.

La situación, que ha obligado en ocasiones a realizar traslados a localidades más lejanas como Adra o Garrucha, ha supuesto también, según la organización, una "pérdida alarmante" de efectivos en la vía pública y "un aumento injustificado del tiempo de privación de libertad de los ciudadanos" a raíz del tiempo que se emplea en los mencionados traslados.

Frente a ello, Martín ha señalado que la plantilla de Guardia Civil en Roquetas de Mar se encuentra "bien dimensionada a las necesidades del término municipal" al tiempo que ha afirmado que no le corresponde a él determinar "en cada momento cuántas patrullas hay disponibles".

No obstante, ha rechazado las críticas realizadas desde las distintas organizaciones de Guardia Civil, desde donde aseveran que las circunstancias han hecho que en varias ocasiones se disponga de únicamente una patrulla de Guardia Civil para toda la localidad, que supera los 100.000 habitantes.

"Un municipio como Roquetas de Mar, con carácter general, no va a disponer solo de una patrulla, un equipo de seguridad ciudadana", ha descartado el subdelegado, quien ha insistido la existencia de varios equipos de Seguridad Ciudadana". "Nuestra prioridad absoluta es luchar por que la seguridad ciudadana en este municipio esté garantizada y, por supuesto, prevenir los delitos", ha insistido.