El subdelegado defiende que la alta velocidad conectará Almería con Francia "a lo largo de esta legislatura"

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, atiende a los medios de comunicación. - SUBDELEGACIÓN - Archivo

ALMERÍA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha defendido este martes que la Alta Velocidad (AV) permitirá que la provincia quede conectada con la frontera de Francia "a lo largo de esta legislatura", un compromiso que ha vinculado a la mayor inversión ferroviaria realizada hasta ahora en la provincia, con 3.500 millones de euros.

En declaraciones a los medios, Martín ha subrayado que el compromiso del Gobierno de España con Almería en materia ferroviaria "no se puede poner en duda" y ha insistido en que la provincia ya forma parte del Corredor Mediterráneo, lo que permitirá su conexión con Murcia y con el resto de la red europea de AV.

El subdelegado ha recalcado que los trabajos avanzan "siete días a la semana, prácticamente 24 horas al día", con actividad tanto diurna como nocturna en distintos puntos del trazado, incluido el soterramiento en la capital, y ha reconocido las molestias que estas actuaciones pueden ocasionar a los vecinos.

Martín ha indicado que la inversión global supera ya el 85 por ciento de ejecución y que el soterramiento avanza por encima del 60 por ciento, dentro de una actuación que incluye más de 200 kilómetros de trazado, decenas de viaductos y actuaciones de integración urbana.

Frente a las críticas sobre los plazos, ha señalado que las obras y que pueden verse condicionadas por distintas circunstancias, aunque ha defendido que el compromiso del Ejecutivo es mantener el ritmo actual de los trabajos.

En este contexto, ha comparado el alcance de la actuación ferroviaria con otras obras municipales, como las del Paseo de Almería, y ha afirmado que "poner en cuestión lo que está haciendo el Gobierno de España no procede".