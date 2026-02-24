El subdelegado garantiza que el Gobierno "no escatimará en medios" contra las 'narcolanchas' en la provincia de Almería

Archivo - El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, atiende a los medios de comunicación. - SUBDELEGACIÓN - Archivo

ALMERÍA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha garantizado que el Ejecutivo central "no va a escatimar en medios personales y materiales necesarios" para hacer frente a la actividad delictiva vinculada a las 'narcolanchas' en la provincia.

Las declaraciones se han producido tras las quejas de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que ha reclamado un refuerzo de efectivos y recursos ante la "frecuente y creciente" presencia de estas embarcaciones, una situación que, según el colectivo, provoca "alarma social, sensación de inseguridad y un deterioro de la convivencia" en los núcleos costeros.

Martín ha asegurado que el Estado de Derecho "vencerá" y ha remarcado que la lucha contra el apoyo logístico a mafias que trafican con seres humanos o drogas es "una cuestión prioritaria y fundamental" para el Gobierno. Además, ha recordado que Almería forma parte del V Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar y que se continuará trabajando en esa línea.

Sobre la reforma de la ley de reincidencia que sanciona incluso con cárcel el 'petaqueo', ha señalado que desconoce si ya se ha aplicado en la provincia y ha aclarado que la determinación de la reincidencia corresponde al ámbito judicial.