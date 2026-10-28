Sumar se desvincula de Frente Amplio en Almería y acusa a IU de imponer su candidato: "La confianza política está rota"

Archivo - El cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, ante el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. - FRENTE AMPLIO - Archivo

ALMERÍA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Sumar ha acusado a IU de imponer un cabeza de lista para la candidatura de Frente Amplio en la provincia de Almería pese a los acuerdos alcanzados, por lo que ha anunciado no participará en la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre al tiempo que se desvincula de la propuesta electoral y da por "rota la confianza política" con la formación.

En un comunicado, la formación ha señalado la "ruptura unilateral" de los acuerdos alcanzados en el Frente Amplio por parte de IU, que habría "vulnerado" los compromisos de representación tras excluir a personas propuestas por Sumar para la coalición y haber elegido como cabeza de lista al Congreso al concejal de Roquetas de Mar Zacarías Lekal.

Según han detallado con base en sus acuerdos previos, la lista por Almería "debía estar encabezada por una persona propuesta por Movimiento Sumar: un perfil joven, comprometido con los derechos humanos y reconocido por su activismo en el movimiento Lgtbiq+".

Sin embargo, esta propuesta "fue cuestionada desde el inicio por Izquierda Unida de Almería, a quien no gustaba el perfil del candidato para encabezar la lista por Almería".

Así, han asegurado que IU presentó una lista que "excluía a los representantes de Movimiento Sumar" pese a los acuerdos "aprovechando que tenía atribuida la responsabilidad de tramitar la candidatura conjunta ante la Delegación del Gobierno".

"La decisión de Izquierda Unida de Almería supone, de facto, que la candidatura del Frente Amplio quede integrada casi exclusivamente por representantes de esa organización, dejando fuera a Movimiento Sumar pese a los acuerdos alcanzados. Una actuación que contradice la pluralidad que debía caracterizar a la coalición", han valorado.

HABRÁ "CONSECUENCIAS POLÍTICAS"

Desde Movimiento Sumar han advertido que lo sucedido "condicionará las futuras relaciones entre ambas fuerzas" y tendrá "consecuencias políticas". "Esta actuación constituye un grave incumplimiento de la palabra dada y una irresponsabilidad política que desvirtúa el carácter plural de la coalición", han apuntado.

Así, creen que "no se puede hablar de unidad mientras se incumplen los acuerdos y se aparta unilateralmente a una de las organizaciones que forman parte del proyecto común".

Para Movimiento Sumar, lo ocurrido "no es una discrepancia menor sobre el reparto de puestos electorales" sino "una vulneración de los compromisos adquiridos y una quiebra de la confianza necesaria para construir un proyecto político compartido".

Movimiento Sumar Almería insiste así que ha participado en la decisión de presentar la candidatura en los términos finalmente registrados y que no asume la responsabilidad política de una lista elaborada al margen de los acuerdos establecidos.

La organización ha insistido en que no participará en la campaña electoral del Frente Amplio en la provincia. "No sería coherente pedir a nuestra militancia y a nuestros simpatizantes que trabajen por una candidatura de cuya configuración han sido excluidos, después de que se hayan vulnerado los compromisos de participación y representación acordados", ha explicado.

Pese a la "gravedad" de esta situación, Movimiento Sumar Almería considera fundamental que lo sucedido "no se traduzca en desmovilización electoral" porque "están en juego derechos sociales, servicios públicos, igualdad y políticas que afectan directamente a la vida de la ciudadanía", sentido en que han hecho un llamamiento a la ciudadanía progresista para que participen las elecciones y vote.