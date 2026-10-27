Frente Amplio incorpora a la ex coordinadora general de Podemos Andalucía en su candidatura por Málaga

Raquel Martínez se incorpora como número cuatro a la candidatura del Frente Amplio por Málaga - FRENTE AMPLIO

MÁLAGA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Raquel Martínez, quien fuera secretaria general de Podemos Andalucía, se incorpora a la candidatura de Frente Amplio por la provincia de Málaga. En concreto, irá como número cuatro.

Martínez, que comenzó su militancia en Podemos en 2014 y que tuvo responsabilidades a nivel andaluz como la Secretaría de Organización, primero, y la la Coordinación General, después, fue miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos durante los dos mandatos de Ione Belarra, han indicado desde Frente Amplio en un comunicado. Desde el Frente Amplio han destacado su "alto grado de implicación en defensa del derecho a la vivienda, participando en la PAH, donde comenzó su activismo tras verse afectada como autónoma por la crisis de 2008 que azotó a su familia".

Así, han recordado que fue una de las primeras personas denunciantes de las cláusulas abusiva en las hipotecas, llevando su reclamación hasta Bruselas. Pese a ganar la batalla y conseguir la dación en pago y un alquiler acordado con la entidad bancaria, finalmente, un fondo buitre acabó echándola de su vivienda.

De igual modo, han destacado que su activismo político también se referencia en la causa saharaui, colaborando con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui desde 2003, y también en la organización de las Marchas de la Dignidad formando parte del SAT, lo que le llevó a aumentar su implicación activista en diversas plataformas y movimientos de su municipio como Salvemos la Molineta, su barrio.

Martínez actualmente reside en la comarca malagueña de la Axarquía, en concreto, en Canillas de Aceituno, municipio con el que mantiene un profundo arraigo desde hace 27 años, y, además, participa actualmente en la Asociación Axarquía Feminista.