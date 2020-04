El Teatro Cervantes de Almería cree que su apertura a un 30% sería "la ruina" y calcula volver para octubre

ALMERÍA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Almería ha asegurado que no prevé su reapertura con el inicio de la fase 2 de las desescalada que permite la puesta en marcha de cines, auditorios y recintos similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio de su capacidad, sentido en el que mantiene aplazada su programación para volver "a partir de octubre" en un escenario "optimista" que permita retomar los espectáculos "con normalidad".

"Estando acogidos a un ERTE estamos perdiendo mucho dinero, pero abriendo nos vamos directamente a la ruina", ha explicado a Europa Press el gerente del Teatro Cervantes, Curro Verdegay, quien considera que para los espacios escénicos dependientes de organismo públicos "la medida puede estar bien", pero resulta "inviable" para los que realizan la actividad de forma privada.

Verdegay ha señalado que las necesidades para cubrir un aforo de 500 personas "son las mismas que para cien", por lo que los costes energéticos y de suministros, unidos al alquiler de las instalaciones y los gastos de personal de taquilla, sala, limpieza, sonido, iluminación y tramoyistas, junto con la producción, hacen "totalmente inviable" sostener la actividad. "No vamos a abrir, lo tenemos muy claro", ha recalcado.

Asimismo, la bajada de espectadores no está ligada a la bajada del caché de las compañías. "No pueden bajar sus cachés un 70 por ciento, es totalmente lógico", ha observado antes de recordar que las programaciones se realizan con "meses" de antelación, por lo que se necesita de un periodo para reactivar la cartelera aunque, como en su caso, se ha optado por aplazar los shows en lugar de cancelarlos.

Junto a los aspectos económicos, el gerente del espacio escénico ubicado en el centro de la ciudad ha señalado los riesgos sanitarios que implica la apertura restringida del teatro. "Yo como gerente del Teatro Cervantes no pienso asumir el riesgo de que alguien pueda ser contagiado en mi teatro. Si me dicen que puedo abrir un tercio de la capacidad es porque implica que existe un riesgo y no lo voy a asumir".

El gerente ha señalado además que las medidas de seguridad llegan en la temporada de primavera-verano, en la que por norma general "se venden menos entradas" para los espectáculos, toda vez que la crisis exigirá una demanda de bajada de precios por parte de los espectadores.

"Tenemos que ver cómo va a reaccionar la gente. Tampoco sabemos si les va a apetecer después de 60 días en su casa meterse en un espacio cerrado, con las luces apagadas y una mascarilla puesta a dos metros de sus acompañantes y desconocidos. Hay que ser más serios, no se ha analizado bien nuestro sector", ha opinado.

Verdegay ha apuntado además otros aspectos "en un segundo plano" ligados a la actividad cultural y de ocio que se verán empañados por el contexto del covid-19. "No concebimos un teatro en el que puedan entrar 100 personas distanciadas entre sí, con mascarillas. Imagínate u n espectáculo de humor con esa sensación, cuando el espectáculo es todo lo contrario, es alegría, entusiasmo, ovación, y que puedas disfrutar con tus amigos al lado", ha dicho.

PROLONGAR ERTE HASTA EL OTOÑO

Como "solución menos mala", el gerente del teatro ha abogado por que el Gobierno permita la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el próximo otoño y que, en la medida de lo posible, la falta de aforo sea "compensada con algún tipo de subvención" que paliase la situación, aunque se ha mostrado "pesimista" al respecto.

"A mí no me ha llamado nadie para ver qué pensamos o cómo nos pueden ayudar", ha indicado Verdegay, quien ha reclamado el papel "dinamizador" que tiene el teatro en el centro de la ciudad a la hora de promover también la hostelería; sector hacia el que ha mostrado su "solidaridad". "Para el centro, el Cervantes es vital", ha apostillado.

Ante esta situación, ha recordado que reciente constitución de la Asociación por la Defensa de los Artistas y la Industria Cultural de Almería (Adaica); un nuevo colectivo que "une fuerzas por un gremio muy dañado por la crisis del covid-19" que reclama la cultura y la importancia económica del sector.

Desde la asociación ya se apeló a los ayuntamientos "por más cercanos" para que fueran "conscientes y sensibles" a la situación y ayuden "al mundo de la cultura almeriense, dando satisfacción a las necesidades vitales de los ciudadanos".