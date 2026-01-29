El temporal deja incidencias en 59 centros educativos de la provincia de Almería sin afectar a la actividad lectiva

Archivo - Un aula de Primaria. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 59 de los 694 centros docentes de la provincia de Almería han comunicado incidencias durante la jornada lectiva de este miércoles, 28 de enero, como consecuencia de la emergencia climática activada por la borrasca 'Kristin', sin que ello haya impedido el normal desarrollo de la actividad educativa.

Según el balance facilitado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Andalucía ha contabilizado 281 incidencias, de las que 59 se han registrado en la provincia de Almería, la segunda con mayor número tras Cádiz, que ha sumado 76, por delante de Jaén con 45, Sevilla con 38, Córdoba con 24, Granada con 20, Huelva con 14 y Málaga con cinco.

En un comunicado remitido a los medios, la Delegación Territorial en Almería ha señalado que durante esa jornada ha acompañado a los equipos educativos y ha tratado de solventar, "en la medida de lo posible, las circunstancias adversas que se han producido en los centros afectados".

La Administración autonómica ha precisado que durante la jornada de este jueves ha procedido al registro de los daños y ha iniciado las actuaciones necesarias para su subsanación.

En este contexto, ha agradecido la implicación y colaboración de toda la comunidad educativa de la provincia, incluidas las Ampas, el profesorado y los equipos directivos, así como de los ayuntamientos de las localidades afectadas, y ha subrayado que la jornada de este miércoles ha vuelto a poner de manifiesto el "compromiso de la provincia con la educación".

Por otro lado, la Delegación Territorial de Educación ha aclarado que las decisiones sobre la suspensión de la actividad lectiva presencial corresponden a los técnicos y expertos de la Agencia de Emergencias de Andalucía y de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que participan en las reuniones permanentes del Cecop.

En este órgano están representados Protección Civil, las administraciones autonómicas y locales, las consejerías implicadas de la Junta de Andalucía y las delegaciones del Gobierno, así como, cuando resulta necesario, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.