La A-7 tendrá cortes a la altura de El Ejido (Almería) hasta el 20 de marzo por obras contra el ruido

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la Autovía del Mediterráneo A-7 registrará cortes y desvíos desde este lunes y hasta el 20 de marzo entre los kilómetros 824,3 y 825,5 de la vía, a la altura de El Ejido (Almería), debido a las obras que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reducir el ruido en la autovía.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, los trabajos contemplan la sustitución del pavimento existente por un pavimento fonoabsorbente en este tramo, donde además está prevista la instalación de pantallas acústicas.

En concreto, desde las 8,00 horas del lunes 9 hasta las 13,00 horas del viernes 13 se cortarán los carriles en sentido Málaga de la A-7 entre los kilómetros 824,3 y 825,5, además del ramal de acceso a la autovía en sentido Málaga en la glorieta del kilómetro 824,5.

Posteriormente, desde las 8,00 horas del lunes 16 hasta las 13,00 horas del viernes 20, los cortes afectarán a los carriles en sentido Almería entre los kilómetros 825,5 y 824,3, lo que implicará también el cierre del ramal de acceso a la A-7 sentido Almería en el kilómetro 825,5.

En ambas afectaciones, se habilitará un transfer en la calzada como desvío del tráfico a la otra calzada de la autovía, que dispondrá de un carril en cada sentido de circulación.

Estas obras forman parte del plan de acción contra el ruido y cuentan con un presupuesto total de 11,56 millones de euros, financiados con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El programa contempla seis intervenciones en la provincia, cinco de ellas en distintos tramos de la A-7 entre los kilómetros 805,9 y 824,7, además de otra actuación en la A-92 en sentido Granada, entre los kilómetros 381,5 y 382,3.