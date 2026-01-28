Una tesis sobre la "mujer moderna" inaugura los estudios doctorales sobre Carmen de Burgos en la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha acogido la defensa de la primera tesis doctoral dedicada a Carmen de Burgos (1867-1932), un trabajo que ha analizado el papel del viaje en la narrativa de la autora almeriense como experiencia vital y como recurso literario para la construcción de la "mujer moderna".

La tesis, titulada 'El viaje y la mujer moderna en la narrativa de Carmen de Burgos', ha sido elaborada por Claudia Cristina Martino, quien ha examinado el papel del viaje en la obra de la escritora, periodista y defensora de los derechos de la mujer, cuya figura quedó relegada al olvido durante décadas por la censura franquista y ha sido objeto en los últimos años de una "intensa labor de recuperación".

El trabajo ha estado dirigido por la doctora Isabel Navas Ocaña, catedrática de Teoría de la Literatura de la Universidad de Almería (UAL), y ha obtenido la máxima calificación de un tribunal compuesto por los doctores Helena Establier, de la Universidad de Alicante (UA); María Isabel Morales, de la Universidad de Cádiz (UCA); y José Valles, de la UAL, según ha trasladado la institución académica en una nota.

La investigación se estructura en dos partes. En la primera se abordan los escritos no narrativos de Carmen de Burgos, como 'Por Europa' (1906), 'Cartas sin destinatario' (1912), 'Impresiones de Argentina' (1913) y 'Mis viajes por Europa' (1917), una sección que se completa con un capítulo sobre su labor periodística, en el que se analizan los artículos de guerra de 1909 y se incluye un 'excursus' sobre los textos que tratan de mujeres viajeras como modelos de emancipación.

La segunda parte se centra en la narrativa de ficción, donde el viaje funciona como eje articulador de cuatro grupos temáticos: las novelas antibelicistas, el viaje por amor que revela dinámicas de pareja, el viaje y la tensión entre amor e independencia femenina y, por último, el viaje asociado a la autodeterminación, la libertad y la construcción identitaria.

El análisis revela cómo de Burgos configura protagonistas femeninas plurales, contradictorias y conscientes de los límites sociales, pero decididas a afirmarse y a explorar nuevas formas de ser, y lo hace "sirviéndose del viaje como catalizador de autoconocimiento y emancipación".

De esta forma, su obra "contribuye no sólo a la modernización de los imaginarios femeninos de la literatura española de inicios del siglo XX, sino que hoy mantiene su plena vigencia como testimonio de la búsqueda de una identidad femenina autónoma y consciente".