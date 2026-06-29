Una tormenta de granizo en Los Vélez (Almería)deja más de mil hectáreas de cultivos afectadas, según Asaja

ALMERÍA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El episodio de granizo registrado en la tarde y noche de este domingo en distintas zonas de la comarca de Los Vélez, al norte de la provincia de Almería, ha dejado afectadas más de mil hectáreas de cereal y otros cultivos, según la estimación provisional realizada por Asaja, que aún evalúa los daños sobre el terreno.

En una nota, la organización agraria ha explicado que los cultivos más perjudicados han sido los cereales, que se encuentran actualmente en plena campaña de recolección. Además, también se han visto afectados caminos rurales e infraestructuras así como superficies de pasto destinadas a la alimentación del ganado, forraje y paja almacenada.

En el caso del almendro, también se han detectado daños en diversas explotaciones de la zona. En algunos puntos se han registrado precipitaciones superiores a los 50 litros por metro cuadrado, acompañadas de episodios de granizo de intensidad variable.

Esta zona ya resultó gravemente afectada a finales de marzo y principios de abril, cuando las heladas provocaron "importantes pérdidas en el almendro". Asaja ha recordado que la Junta de Andalucía anunció un paquete de ayudas de diez millones de euros destinado a los productores afectados, por lo que han pedido que se amplíen dichas ayudas para incluir también a los productores de cereal "que están sufriendo pérdidas significativas en esta campaña".

La comarca permanece este lunes en situación de alerta por tormentas y posible granizo. En este sentido, la Aemet había activado el aviso amarillo para este 29 de junio en las comarcas del Valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, entre las 12,00 y las 21,00 horas, con previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado, fenómenos que podrían ir acompañados de granizo y fuertes rachas de viento.

Desde Asaja Almería se recuerda la importancia de contar con seguros agrarios, dado que el riesgo de pedrisco está contemplado en las pólizas. Asimismo, la organización insiste en la necesidad de reforzar las herramientas de apoyo al sector ante episodios climáticos cada vez más frecuentes.

La organización ha incidido en que ya solicitó al Ministerio de Agricultura la aplicación de un "módulo cero" en el IRPF para el cultivo del cereal, como medida fiscal excepcional ante una campaña "marcada por la baja rentabilidad, el incremento de costes de producción y, ahora, los daños derivados de fenómenos meteorológicos adversos".