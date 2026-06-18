El tráfico se cortará desde las 16,00 horas del sábado en las calles Acebo y Martínez Cabrejas por el Almería-Málaga

Plano de los cortes y recorridos alternativos previstos en el entorno del UD Almería Stadium por el partido entre la UD Almería y el Málaga CF. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha informado de que el tráfico rodado quedará cortado desde las 16,00 horas de este sábado, 20 de junio, en la calle Acebo, en ambos sentidos, y en la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, en sentido recinto ferial, con motivo del partido de ascenso a Primera División de LaLiga entre la UD Almería y el Málaga CF en el UD Almería Stadium.

Según ha trasladado el Consistorio en una nota, los cortes se mantendrán hasta la finalización del dispositivo de seguridad y estarán condicionados por la presencia de aficionados en el entorno del estadio.

Los vecinos del garaje comunitario del residencial Jardines de la Goleta II-Bloque B, situado en la calle Acebo, efectuarán la salida hacia la calle Acebo en su sentido normal de circulación, mientras que la entrada se realizará por la calle Árbol del Amor hacia la calle Acebo, en sentido contrario.

Como es habitual en los días de partido de la UD Almería, se ha habilitado el recinto ferial como zona de estacionamiento. Para acceder a este espacio se han dispuesto las puertas de la calle Árbol del Paraíso, a la altura de la calle Acebo, la calle Galán de Noche y el Camino de la Goleta, así como la puerta sur por el Club de Natación, en la calle Fernando Roda Segura.

El recinto ferial se ha dividido en dos espacios diferenciados y separados mediante vallas y cinta de señalización. El primero estará destinado al estacionamiento de vehículos de aficionados de la UD Almería, con accesos por la rotonda de la calle Acebo y por la entrada a la altura de la calle Galán de Noche.

El segundo espacio se ha reservado para vehículos y autobuses de aficionados del Málaga CF, con accesos por el Camino de la Goleta y por la entrada sur.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

El dispositivo de seguridad estará dirigido por la Policía Nacional, que coordinará el operativo establecido en la ciudad y en el entorno del estadio, con la colaboración de la Policía Local de Almería y el apoyo de la Guardia Civil en los desplazamientos y accesos por carretera.

Durante la Junta Local de Seguridad, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha explicado que el operativo comprenderá "medidas preventivas y cautelares" con "un gran número de efectivos desplegados en el entorno del estadio y zonas anexas", y ha subrayado que la coordinación policial resulta "fundamental para garantizar el normal desarrollo" del partido.

Martín ha pedido a los aficionados que se desplacen al estadio "con toda la ilusión que despierta un encuentro de estas características" y con respeto en todo momento hacia la afición del equipo contrario, a la que también ha apelado al "respeto mutuo".

Dentro de este dispositivo, la Policía Local activará un operativo especial de regulación del tráfico y ha recomendado acudir con antelación o utilizar el transporte público ante la gran afluencia de aficionados prevista en el estadio.

De manera preventiva, y según lo acordado en la Junta Local de Seguridad, también se ha establecido un operativo especial en el entorno de la Plaza de las Velas, escenario habitual en los últimos años de celebraciones deportivas.