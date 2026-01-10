Tramitan 47 expedientes sancionadores en Almería por juego y espectáculos públicos en 2025

Archivo - Máquinas tragaperras. - UNSPLASH - Archivo

ALMERÍA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía ha tramitado a lo largo de 2025 un total de 47 expedientes sancionadores en materia de juego y espectáculos públicos en la provincia de Almería, dentro de la actividad de control desarrollada por los servicios competentes y la Policía Autonómica.

En concreto, el Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos ha desarrollado 62 actuaciones previas y ha elaborado 103 informes en campañas de espectáculos públicos, de los que se han derivado los expedientes sancionadores tramitados, 30 de ellos relacionados con máquinas recreativas, uno por juego ilegal y 15 en el ámbito de espectáculos públicos.

Cabe destacar que la mayor parte de los expedientes sancionadores tramitados a lo largo del año han estado relacionados con el ámbito de las máquinas recreativas, frente a un número menor de actuaciones vinculadas a otras infracciones en materia de juego o espectáculos públicos.

En este mismo periodo, según los datos facilitados a Europa Press, se han contabilizado 23 actuaciones vinculadas a espectáculos taurinos y 46 a pruebas deportivas.

En el apartado de autorizaciones, la Administración autonómica ha concedido siete autorizaciones de funcionamiento y 14 de instalación de salones de juego, además de autorizar la explotación de 151 máquinas en la provincia.

Por su parte, las actuaciones de la Policía Autonómica en 2025 se han traducido en la inspección de 118 salones de juego, así como en el control de 553 máquinas recreativas tipo A, de carácter puramente recreativo, y 1.540 máquinas tipo B, correspondientes a las clásicas tragaperras.

Estas actuaciones se enmarcan en las funciones de vigilancia, control e inspección que el Ejecutivo andaluz desarrolla de forma periódica para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de juego y de espectáculos públicos.