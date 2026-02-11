Transportes adjudica por 14,2 millones de euros la remodelación de dos enlaces de la A-7 en El Ejido (Almería)

Archivo - Mapa de actuaciones en dos enlaces de la A-7 en El Ejido (Almería). - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

ALMERÍA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 14.284.186 euros, IVA incluido, las obras para la mejora y remodelación de dos enlaces con la A-7 en El Ejido (Almería), en concreto, los situados en la zona oeste y centro correspondientes con Santa María del Águila y el Hospital Universitario Poniente.

El objetivo de esta actuación, que salió a concurso por 16.169.556 euros con impuestos incluidos, es mejorar la funcionalidad y seguridad en ambos enlaces. De ello se encargará la mercantil Lantania SAU, que contará con 36 meses para ejecutar las obras.

La empresa, seleccionada entre las 24 ofertas recibidas, ha sido seleccionada al presentar la oferta económica más ventajosa, según recoge el acuerdo consultado por Europa Press que ha sido suscrito este mismo miércoles.

Los trabajos correspondientes con el antiguo enlace 409 --actual 820-- permitirán aumentar y mejorar las plataformas de las glorietas del enlace, así como la ampliación del paso superior sobre la autovía en la zona del centro comercial Copo.

También se contempla aumentar la capacidad de salida de la autovía duplicando el ancho de los ramales de deceleración y segregando el giro a la derecha en las glorietas.

En cuanto al enlace del punto kilométrico 411 --actual 818--, las obras contempla la mejora de la seguridad vial mediante la transformación del enlace sur a diamante con pesas, construcción de sendas glorietas, al norte y al sur, y reordenación de las intersecciones existentes.

Se incluye también la transformación de los carriles de cambio de velocidad de tipo directo a tipo paralelo, dotándoles al mismo tiempo de una mayor longitud.