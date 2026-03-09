Trasladado al hospital un trabajador herido tras caer del techo de una nave en Huércal de Almería

Un trabajador resulta herido tras caer desde varios metros en la calle Estrella Polar de Huércal de Almería (Almería). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador, sobre el que no han trascendido más datos, ha sido evacuado este lunes al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería después de haberse precipitado desde varios metros de altura en el polígono La Cepa de Huércal de Almería.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que se ha recibido un aviso sobre las 8,25 horas en el que se alertaba de un trabajador accidentado "mientras hacía una reforma", según el alertante, en la calle Estrella Polar, por lo que se dio aviso a Guardia Civil, Policía Local de Huércal de Almería y efectivos sanitarios.

El hombre, que se precipitó sobre "unas cajas", según los testigos, fue atendido in situ por los equipos médicos que lo trasladaron "estable" hasta el centro hospitalario de referencia de Almería. También se ha dado aviso a Inspección de Trabajo y la Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía.

El accidente se suma al sufrido en el último mes por otros dos trabajadores que perdieron la vida tras caer desde grandes alturas en sendas naves industriales del polígono La Juaida de Viator (Almería), el último de ellos el pasado viernes.