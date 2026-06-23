El traumatólogo de Vithas Almería Claudio Vázquez cuida a la selección en el Mundial: "Es un auténtico privilegio"

El doctor Claudio Vázquez Colomo, junto al futbolista Lamine Yamal durante un entrenamiento de la selección española en el Mundial. - VITHAS

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El doctor Claudio Vázquez Colomo, traumatólogo y experto en medicina deportiva de Vithas Almería, forma parte del equipo que trabaja para cuidar la salud de los futbolistas durante el Mundial, un reto que el especialista almeriense, jefe de los servicios médicos de la Selección Española de Fútbol, ha definido como "un auténtico privilegio".

Según ha trasladado el centro médico en una nota, Vázquez Colomo vive estos días una experiencia "reservada a muy pocos profesionales", con la responsabilidad de formar parte, desde dentro de la élite del deporte internacional, en un torneo "donde cada detalle cuenta".

"Hemos participado en muchos torneos, pero el Mundial es probablemente la competición deportiva con mayor repercusión internacional junto con los Juegos Olímpicos. Poder representar a tu país en un escenario así es un orgullo enorme y una experiencia que intento disfrutar cada día", ha reconocido el doctor.

Esa trayectoria en el alto rendimiento le permite trabajar con algunos de los mejores jugadores del mundo y, al mismo tiempo, trasladar a la práctica clínica diaria conocimientos y estrategias que benefician a los pacientes de Vithas Almería.

Detrás de cada partido, ha apuntado el especialista, hay una planificación médica que resulta tan relevante como la táctica, la preparación física o el talento, ya que la salud de los jugadores es un "factor determinante" en una competición marcada por la acumulación de encuentros, los desplazamientos y la exigencia física y mental.

Por ello, el equipo médico desarrolla una vigilancia "constante y personalizada" de cada futbolista. "Monitorizamos a los jugadores de manera individual y colectiva, evaluamos posibles molestias y mantenemos reuniones continuas con fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos y entrenadores para conocer su estado y gestionar adecuadamente las cargas de trabajo", ha precisado.

Ese seguimiento resulta clave para una de las funciones más delicadas del cuerpo médico: determinar hasta dónde puede llegar un jugador sin comprometer su salud.

"Las decisiones médicas más complejas son determinar si un jugador está preparado para entrenar o para competir. Nuestro trabajo consiste en valorar todos los factores que influyen en su estado físico y trasladar esa información al cuerpo técnico para facilitar la mejor decisión posible", ha detallado.

Cuando se habla de alto rendimiento, gran parte de la atención suele centrarse en los entrenamientos o los partidos. Sin embargo, para el doctor Vázquez Colomo existe otro factor igual o incluso más importante: el denominado "entrenamiento invisible", que reúne el descanso, la nutrición, la hidratación, la fisioterapia y las estrategias de recuperación necesarias para responder a esfuerzos continuados.

"En torneos tan exigentes como un Mundial, donde se acumulan partidos, viajes y cambios de entorno, la recuperación adquiere un papel fundamental. Nuestro objetivo es que los jugadores lleguen al siguiente encuentro en las mejores condiciones posibles", ha señalado.

NUEVOS RETOS MÉDICOS

La primera edición del Mundial que se disputa en tres países diferentes añade una dificultad extra al trabajo sanitario, con desplazamientos frecuentes, cambios horarios y diferencias de altitud entre sedes.

Para responder a esos condicionantes, la medicina deportiva actual cuenta con herramientas cada vez más avanzadas, desde sistemas de monitorización hasta tecnologías como la medicina hiperbárica, la luz infrarroja o protocolos específicos de recuperación muscular.

La evolución de la medicina deportiva en los últimos años ha transformado la forma de cuidar a los deportistas. "Hoy disponemos de una monitorización muy precisa que nos permite conocer la intensidad de los esfuerzos, las distancias recorridas o la carga de trabajo de cada jugador. Toda esa información nos ayuda a tomar decisiones más acertadas", ha sostenido.

A ello se suma la nutrición personalizada, que ha adquirido un papel protagonista en el rendimiento y en la recuperación. "Actualmente podemos estudiar cómo responde cada deportista a determinados alimentos y diseñar estrategias nutricionales adaptadas a sus necesidades. La alimentación se ha convertido en una herramienta fundamental tanto para el rendimiento como para la recuperación", ha confirmado el especialista.

DE LA ÉLITE AL DEPORTISTA AMATEUR

Aunque las circunstancias de un futbolista profesional son muy diferentes a las de una persona que practica deporte por afición, Vázquez Colomo ha remarcado que los principios básicos para cuidar la salud son muy parecidos. Esta enseñanza la traslada a su actividad asistencial en Vithas Almería.

"Los pilares son los mismos para todos, descansar bien, alimentarse correctamente, mantenerse activo, fortalecer la musculatura y prevenir lesiones. Lo que cambia es el nivel de exigencia y el grado de seguimiento que realizamos", ha comentado.

Según ha explicado, muchas de las estrategias empleadas con deportistas de élite pueden aplicarse a quienes buscan mantenerse activos, recuperarse de una lesión o mejorar su calidad de vida.

En este sentido, ha incidido en la importancia de conocer el propio cuerpo, trabajar la movilidad, fortalecer la musculatura y adoptar hábitos saludables, ya que mantenerse activo es "una de las mejores herramientas para preservar la salud".

Asimismo, ha defendido que una lesión no tiene por qué implicar el abandono de la actividad física, sino la búsqueda de alternativas que permitan "seguir moviéndose". "No es dejar de hacer ejercicio, sino hacer otro tipo de deporte", ha señalado antes de apuntar que, cuando esos pilares se mantienen en el tiempo, se consigue "una mayor longevidad articular y un mejor bienestar físico".