Tres evacuados al hospital, entre ellos un niño de cuatro años, tras el incendio de una vivienda en Adra (Almería)

Archivo - Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ADRA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

Tres personas, una de ellas un menor de cuatro años, han resultado afectadas y han precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda registrado en la tarde de este jueves en Adra (Almería),

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el siniestro se ha producido en un tercer piso de un bloque de tres plantas ubicado en la calle Bolivia minutos después de las 19,00 horas, cuando el 112 ha recibido varios avisos por un un inmueble del que salían llamas y humo.

Tras ello, la sala coordinadora ha activado a los Bomberos del Poniente, a la Guardia Civil, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a Protección Civil que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Fuentes sanitarias han confirmado que tres personas, una mujer de 72 años, un hombre de 75 y un menor de cuatro años, han resultado afectadas de carácter leve (el hombre adulto por quemaduras) y que han sido evacuadas al hospital de Poniente.

Fuentes de Protección Civil y de Guardia Civil, por su parte, han informado de que el fuego ha ocasionado daños en las viviendas de la tercera planta del bloque, que han sido desalojadas y balizadas. Los inquilinos de estos pisos no podrán volver a ellos al menos hasta este viernes, una vez realizada la pertinente inspección técnica.