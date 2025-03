TSJA avala el paso a no adscritos de los ediles de IU que apoyaron al PP para gobernar en Turre (Almería)

Archivo - Acuerdo entre PP y los ediles no adscritos para gobernar en el Ayuntamiento de Turre (Almería).

Archivo - Acuerdo entre PP y los ediles no adscritos para gobernar en el Ayuntamiento de Turre (Almería). - PP - Archivo

ALMERÍA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido como ediles no adscritos a los concejales de Turre (Almería) Martín Morales y David Ruiz, quienes fueron dados automáticamente de baja por IU después de que en octubre de 2023 pactaran con el PP una moción de censura para desalojar al PSOE.

La resolución judicial da la razón a los socialistas y reconoce la condición de no adscrito del actual teniente alcalde David Ruiz --Martín Morales abandonó su acta en abril de 2024--, el cual fue nombrado en el cargo por el primer edil, Arturo Grima (PP), a lo largo del mandato.

La Sala de lo Contencioso-administrativo considera que no se produjo una "indefensión real y efectiva" de los concejales afectados por el paso al grupo de no adscritos después de que IU solicitara su baja automática de la candidatura Con Andalucía al Ayuntamiento, conforme a sus estatutos, más allá de que no se les comunicara a ambos afectados la decisión de manera personal.

La sentencia, consultada por Europa Press, estima el recurso de los concejales del PSOE Pedro Jesús González y María Isabel López, frente al pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Almería y avala el procedimiento que siguió el Consistorio, entonces liderado por López, para tramitar el paso a no adscritos de los ediles sin que se aprecie una vulneración de derechos fundamentales de los afectados.

"La precitada indefensión no ha sido denunciada por los apelados. No puede apreciarse tal indefensión", ataja el alto tribunal andaluz en una sentencia emitida el pasado 20 de marzo, consultada por Europa Press, en la que se estiman las pretensiones del grupo municipal del PSOE al entender que los concejales no formaban parte de ningún grupo político.

Cabe recordar que ambos ediles apoyaron una moción de censura impulsada por el PP para arrebatar en octubre de 2023 la Alcaldía a la socialista María Isabel López, lo que llevó a IU a darles de baja de sus filas. La resolución valida asimismo el acuerdo de Pleno aprobado un mes después para formalizar el pase de ambos ediles a su condición de no adscritos a la que estos se opusieron.

El pacto alcanzado entre los exrepresentantes de IU y el PP permitía al actual alcalde liderar la alcaldía de Turre hasta el 31 de marzo de 2026, momento a partir del cual la vara de mando quedaría en manos de los otros dos concejales cuyo paso como ediles no adscritos se ha ratificado ahora.

De otro lado, la consideración de los concejales no adscritos conlleva la "pérdida de derechos económicos vinculados a los grupos políticos municipales", si bien esto no les impide ejercer las funciones de control del gobierno municipal o su participación en el Pleno.