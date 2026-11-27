Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de siete años y un mes de prisión impuesta a un hombre que, tras negarse su pareja sentimental a irse a vivir con él, la agredió en Níjar (Almería) e intentó acabar con su vida horas después al prender fuego a su casa, con ella en el interior, además de quemar su coche.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz desestima los tres motivos de apelación esgrimidos por la defensa y ratifica el pronunciamiento de origen, que también imponía el pago de un total de 10.700 euros en concepto de indemnización por las lesiones, los daños materiales y los daños morales ocasionados a la mujer.

En concreto, la Audiencia Provincial de Almería condenó al acusado a seis años y seis meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, con las agravantes de parentesco y género, y a siete meses de cárcel por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

La condena incluye también prohibiciones de acercamiento y comunicación con la víctima durante 16 años y seis meses por el primer delito y tres años por el segundo, así como una medida de libertad vigilada durante diez años tras el cumplimiento de la pena de prisión.

La Sala de Apelación rechaza los argumentos de la defensa, que alegaba una vulneración del principio de presunción de inocencia y un error en la valoración de la prueba, y avala el testimonio de la víctima, que la Audiencia consideró "firme, persistente y coherente".

La Sección Tercera ya dio por probado que el acusado, sin antecedentes penales, mantuvo una discusión con su pareja en un descampado una tarde de marzo de 2021. Durante la discusión, el hombre la golpeó, la tiró al suelo y la arrastró después de que ella se negara a irse a vivir con él. La mujer consiguió calmar al agresor y regresar con él a su domicilio, si bien sufrió diversas lesiones que tardaron cinco días en curar.

Horas después, el acusado llamó por teléfono a la mujer para preguntarle de nuevo si se iría a vivir con él, pero ella se negó y le advirtió de que lo iba a denunciar. Ante esta respuesta, el hombre, "guiado por el ánimo de acabar con la vida" de su pareja, acudió al domicilio de la víctima, donde, tras intentar abrir la persiana sin éxito, vertió gasolina por debajo de la puerta de la vivienda y sobre el coche de la mujer y les prendió fuego.

Al ver que el humo entraba en su casa, la mujer logró abrir la puerta y salir de la vivienda, tras lo que contó con la ayuda de los vecinos para apagar el fuego. Aunque la mujer no vio al acusado verter la gasolina ni prender fuego a su casa y a su coche, el TSJA considera que su testimonio aporta indicios suficientes para atribuirle los hechos y descartar que los cometiera otra persona.

RECHAZADOS LOS TRES MOTIVOS DE APELACIÓN

La Sala sostiene que prender fuego a la vivienda con la mujer en su interior constituye una "acción idónea para causar la muerte", ya sea por las llamas o por la inhalación de humo, por lo que descarta que se trate únicamente de un delito de daños por incendio.

Respecto a la agravante de género, el tribunal destaca que el acusado "no aceptaba la negativa por respuesta" y pretendía ejercer un control sobre la víctima e imponerle sus deseos sin respetar su voluntad.

El alto tribunal andaluz también rechaza aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, al considerar que los algo más de cuatro años transcurridos entre los hechos y la primera sentencia no suponen un retraso "extraordinario".

Tras desestimar los tres motivos de apelación, el TSJA ha confirmado íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial en una sentencia, fechada el pasado 11 de noviembre, contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).